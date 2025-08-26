Các bên trung gian xúc tiến đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza

Truyền thông Israel ngày 25/8 cho biết trong những ngày gần đây, Qatar đã đưa ra một loạt ý tưởng mới, bổ sung vào khuôn khổ ngừng bắn tại Gaza hiện có, với hy vọng rằng Israel sẽ chấp nhận đề xuất này.

Các ý tưởng này dựa trên khuôn khổ trao trả 10 con tin được trình bày vào tuần trước.

Ngoài ra, các quan chức Israel đã gặp một phái đoàn đại diện cấp chuyên viên của Ai Cập để phối hợp nỗ lực kích hoạt các cuộc đàm phán nhằm trả tự do cho tất cả các con tin bị giam giữ ở Gaza.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc xung đột ở Gaza sẽ đi đến hồi kết trong 2 hoặc 3 tuần tới. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nêu rõ: "Tôi nghĩ rằng trong vòng 2 đến 3 tuần tới, các bạn sẽ có một kết thúc khá tốt đẹp và thuyết phục."

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh, Washington đang thực hiện nỗ lực ngoại giao nghiêm túc để giúp chấm dứt xung đột tại Gaza.

Về phần mình, phát biểu trong buổi tiếp Thượng nghị sỹ Mỹ Joni Ernst tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ kiên quyết hành động để đưa tất cả các con tin trở về và đánh bại Hamas.

Ông Netanyahu nhấn mạnh nhiệm vụ giải cứu con tin và đánh bại Hamas có liên quan chặt chẽ với nhau. Theo đánh giá của Israel, ít nhất 20 con tin còn sống tại Gaza.

Cũng trong ngày 25/8, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), ông Hissein Brahim Taha ngày 25/8 đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn tại Dải Gaza, đồng thời kêu gọi rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi dải đất ven Địa Trung Hải này.

Phát biểu tại phiên họp bất thường lần thứ 21 của Hội đồng Ngoại trưởng OIC diễn ra ở thành phố Jeddah của Saudi Arabia ngày 25/8, ông Taha phản đối mọi nỗ lực cưỡng bức di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ cũng như lệnh phong tỏa bất hợp pháp của Israel đối với Gaza.

Tổng thư ký OIC cáo buộc Israel sử dụng nạn đói làm "vũ khí" tại Gaza, đồng thời phản đối việc Israel mở rộng các khu định cư, đặc biệt là tại khu vực E1 ở Jerusalem. Ông Taha kêu gọi phản ứng quốc tế hiệu quả hơn.

Cũng tại phiên họp của Hội đồng Ngoại trưởng OIC, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và tạo điều kiện cho tiếp cận viện trợ nhân đạo ở dải đất này.

Ông Abdelatty nhấn mạnh 3 ưu tiên của Ai Cập gồm: chấm dứt xung đột ở Gaza, đảm bảo viện trợ được tiếp cận vô điều kiện, và đảm bảo việc trao đổi con tin giữa Israel và Hamas.

Ông cũng cảnh báo về thảm họa nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza do chính sách phong tỏa và bỏ đói của Israel gây ra, tái khẳng định sự ủng hộ của Cairo đối với các quyền chính đáng của người Palestine.

Ngoại trưởng Abdelatty kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất tại Gaza, đồng thời nêu rõ việc Tel Aviv tìm cách ép buộc người Palestine chấp nhận di dời như một bước mở đầu cho việc xóa bỏ sự nghiệp của người Palestine - điều mà Ai Cập kiên quyết phản đối.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập đã có các cuộc gặp riêng rẽ với những đồng cấp Arab và Hồi giáo bên lề phiên họp bất thường lần thứ 21 của Hội đồng Ngoại trưởng OIC.

Tại tất cả các cuộc gặp, ông Abdelatty đã vạch ra kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị Quốc tế về Phục hồi Sớm và Tái thiết Gaza, do Ai Cập đăng cai tổ chức, nhằm huy động sự hỗ trợ tài chính cho kế hoạch Arab-Hồi giáo về tái thiết Gaza. Hội nghị này cũng hướng tới mục tiêu củng cố sự hiện diện của người Palestine trên lãnh thổ của họ và ủng hộ việc thành lập một nhà nước độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô./.

Israel không kích vào bệnh viện ở Gaza gây thương vong lớn Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, nơi đã chịu nhiều cuộc tấn công suốt gần hai năm qua, tiếp tục trở thành mục tiêu không kích ngày 25/8, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.