Các đoàn đại biểu vào Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho cuộc diễu binh A80

3h sáng 2/9, các đoàn đại biểu đã trật tự xếp hàng kiểm tra an ninh để tiến vào Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

3h sáng 2/9, các đoàn đại biểu đã trật tự xếp hàng kiểm tra an ninh để tiến vào Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80)

Theo kế hoạch, sự kiện A80 sẽ diễn ra trọng thể tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng sẽ tỏa ra 7 hướng, qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 30.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.

Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 4 quốc gia khách mời, chia thành 4 khối: Khối Quân đội Trung Quốc, Khối Quân đội Nga, Khối Quân đội Lào và Khối Quân đội Campuchia.

(Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
