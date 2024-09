Các hãng bay Việt Nam khai thác hơn 2.700 chuyến trong dịp nghỉ lễ 2/9

Trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các hãng bay Việt Nam đã khai thác hơn 2.700 chuyến bay và tình hình an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ được duy trì và bảo đảm.

Hành khách làm thủ tục đi máy bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về tình hình vận chuyển hàng không dịp lễ Quốc khánh 2/9/2024.

Cụ thể, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không đạt hơn 763.000 hành khách (bằng 98% so với cùng kỳ 2023).

Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt hơn 406.500 khách (tăng 14,5% so với cùng kỳ 2023); vận chuyển hành khách nội địa đạt hơn 356.500 khách (giảm 15,6% so với cùng kỳ 2023).

Vận chuyển hàng hóa đạt khoảng 13.000 tấn (tăng 11% so với cùng kỳ 2023), trong đó, vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt hơn 10.900 tấn (tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2023); vận chuyển hàng hóa nội địa đạt hơn 2.100 tấn (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023).

Sản lượng hành khách và hàng hóa thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 7.000 lượt hạ/cất cánh (giảm 13,4% so với cùng kỳ 2023); hơn 1,1 triệu hành khách (giảm 6,7% so với cùng kỳ 2023); và sản lượng hàng hóa đạt hơn 15.000 tấn (tăng 11,4% so với cùng kỳ 2023).

Trong đó, sản lượng thông qua Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đạt hơn 2.500 lượt cất hạ cánh, xấp xỉ 407.000 hành khách và xấp xỉ 5.300 tấn hàng hóa (giảm tương ứng 9,3% về lượt cất hạ cánh và giảm 7,4% về hành khách nhưng tăng 3,2% về hàng hóa so với cùng kỳ 2023).

Sản lượng thông qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đạt xấp xỉ 2.000 lượt cất hạ cánh, 314.000 hành khách và hơn 8.700 tấn hàng hóa (giảm 8,3% về lượt cất hạ cánh và giảm 1,1% về hành khách nhưng tăng 16,8% về hàng hóa so với cùng kỳ 2023).

Sản lượng Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đạt hơn 900 lượt cất hạ cánh, hơn 111.000 hành khách và hơn 333 tấn hàng hóa (giảm 2,9% về lượt cất hạ cánh và giảm 13,3% về hành khách nhưng tăng 80% về hàng hóa so với cùng kỳ 2023).

Tổng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt hơn 531.000 hành khách (giảm 12% so với cùng kỳ 2023) và hơn 4.300 tấn hàng hóa (tăng 17,8% so với cùng kỳ 2023). Trong đó, vận chuyển quốc tế đạt hơn 174.000 khách và hơn 2.200 tấn hàng hóa, giảm 3,7% về hành khách nhưng tăng 21,4% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2023; vận chuyển nội địa đạt 356.500 khách và hơn 2.000 tấn hàng hóa, giảm 15,6% về hành khách nhưng tăng 14% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh, các hãng bay Việt khai thác hơn 2.700 chuyến bay (trung bình gần khoảng 700 chuyến/ngày).

Cũng trong dịp nghỉ lễ này, tình hình an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ được duy trì và bảo đảm, phục tốt cho hoạt động khai thác hàng không tại các cảng hàng không, sân bay trong cả nước. Các cơ quan, đơn vị chức năng đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm trong kỳ nghỉ để bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ trong quá trình hoạt động và khai thác.

Trên cơ sở dự báo và theo sát diễn biến thực tế, Cục Hàng không Việt Nam đã có nhiều chỉ đạo đến các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và cơ quan, đơn vị trong ngành chủ động các phương án, triển khai các giải pháp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hành khách, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động khai thác.

"Các vấn đề phát sinh tại cảng hàng không, sân bay được cán bộ, nhân viên tại các cảng xử lý theo đúng thẩm quyền; không phát sinh sự vụ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác," lãnh đạo Cục Hàng không nhấn mạnh./.