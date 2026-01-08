Các Hội quần chúng tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Ngày 8/1/2026, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang chuyển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 18 với sự đoàn kết, thống nhất của nhân dân, đất nước ta quyết tâm thực hiện thành công cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát đánh giá cao những kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội năm 2025. Đặc biệt là chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, cán bộ theo Nghị quyết 18-NQ/TW trong hệ thống Hội.

"Đến nay, đã có 20 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong; từ 160 đầu mối đã giảm xuống còn 91 đầu mối, giảm 43%," bà Nga cho biết.

Bên cạnh đó, Hội là trung tâm, nòng cốt trong phong trào hoạt động phát triển kinh tế nông nghiệp, khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; giáo dục đào tạo, từ thiện, nhân đạo, chăm sóc, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và đối tượng khó khăn.

Thực tiễn năm 2025 cho thấy, khi được đặt đúng vị trí trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các Hội đã và đang trở thành kênh tập hợp trí tuệ xã hội quan trọng, cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2025, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cũng xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của các Hội.

Theo đó, các Hội tiếp tục tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy trong tình hình mới; triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về các mặt công tác của Đảng.

Ngoài ra, các Hội cần lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng Điều lệ của tổ chức mình; Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên; chăm lo bồi dưỡng cán bộ, giới thiệu nguồn phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt có năng lực, trình độ, có khả năng quy tụ đoàn kết, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần tích cực vào xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Hội cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2026.” Tích cực hưởng ứng, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;” Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.”

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên là tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,” Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.”

Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ “Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân” đã được khẳng định trong Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Hội cần tiếp tục tăng cường hoạt động hữu nghị hòa bình, hợp tác với các tổ chức quốc tế; tranh thủ sự ủng hộ, nguồn lực giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ tài trợ cho các chương trình, dự án, chủ yếu tập trung vào các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, các hoạt động nhân đạo./.

