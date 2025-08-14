Các khách sạn Trung Quốc tìm kiếm cơ hội ở...vỉa hè

Trong bối cảnh người tiêu dùng cũng như các công ty cắt giảm chi tiêu du lịch, hội nghị và tiệc chiêu đãi, nhiều khách sạn hạng sang ở Trung Quốc đã tìm cách bù đắp doanh thu thông qua việc đưa các món ăn làm nên thương hiệu của mình ra bày bán tại các quầy hàng rong.



Mỗi tối, nhân viên tại Khách sạn Beiyuan Grand ở Bắc Kinh lại dựng các quầy hàng rong bày bán món chim bồ câu quay giòn đặc trưng của khách sạn với giá 38 Nhân dân tệ (tương đương 5,29 USD) mỗi con, trong khi thực đơn ăn trong khách sạn có giá 58 NDT.

Kể từ khi khai trương vào ngày 28/7, quầy hàng đã bán được khoảng 130 con chim bồ câu mỗi ngày, so với khoảng 80 con trước đó.



Beiyuan Grand là một trong ít nhất 15 khách sạn cao cấp trên toàn Trung Quốc đang bày bán đồ ăn ngoài trời trong những tuần gần đây. Trong vòng vài tháng, lượng khách sử dụng phòng ăn riêng đã giảm từ mức kín chỗ xuống còn khoảng một phần ba, và chi tiêu trung bình mỗi người tại khách sạn đã giảm 50% xuống còn khoảng 100–150 NDT.

Giám đốc bán hàng của khách sạn Beiyuan Grand Anwen Xu cho biết hiện nay, thậm chí các chương trình giảm giá cũng không thể kéo khách hàng đến, do đó, khách sạn phải tìm hướng đi mới.



Trong khi đó, anh Wei Zheng, một nhân viên tại Khách sạn Grand Metropark ở Bắc Kinh, nơi bắt đầu bán đồ ăn đường phố vào ngày 10/7, tiết lộ khách sạn kiếm thêm vài nghìn NDT mỗi ngày nhờ bán vịt kho, cá hầm hoặc tôm càng.



Khách sạn 5 sao River & Holiday ở Trùng Khánh (Chongqing) cho biết doanh thu hàng ngày đã tăng vọt lên 60.000 NDT từ mức chỉ vài nghìn NDT sau khi dựng các quầy hàng ăn trong bãi đậu xe vào tháng trước.

Theo các nguồn tin, danh sách những khách sạn khác áp dụng chiến lược ẩm thực đường phố còn được nối dài với những tên tuổi lớn như JW Marriott ở Trùng Khánh, Hilton Wuhan Riverside ở Vũ Hán (Wuhan).



Theo số liệu thống kê chính thức, doanh thu dịch vụ ăn uống của Trung Quốc tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 6, giảm so với mức 5,9% của tháng 5.

Trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận của ngành dịch vụ lưu trú tại Bắc Kinh đã giảm 92,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng những người bán hàng rong tại khách sạn, cùng với xu hướng bữa sáng 3 NDT và chương trình giảm giá chớp nhoáng tại các siêu thị là các dấu hiệu cho thấy áp lực giảm phát có nguy cơ gia tăng trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nơi tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào sản xuất và xuất khẩu hơn là tiêu dùng./.

