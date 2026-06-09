Các ngân hàng lớn rót gần 900 tỷ USD vào nhiên liệu hóa thạch trong năm 2025

Ngày 9/6, một nhóm các tổ chức phi chính phủ (NGO), trong đó có Rainforest Action Network, Reclaim Finance và Urgewald, công bố báo cáo cho thấy các ngân hàng hàng đầu thế giới đã tăng nguồn vốn đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch trong năm ngoái với tổng số tiền lên tới 900 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2024.

Theo báo cáo, trong số 65 ngân hàng được khảo sát, khoảng 60% ngân hàng đã tăng vốn đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch và chỉ có 26 ngân hàng giảm vốn đầu tư vào lĩnh vực này trong năm ngoái.

Ngân hàng JPMorgan của Mỹ đứng đầu danh sách với nguồn vốn đầu tư dự trù cho lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch lên tới 58,2 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm trước đó. Sau đó là ngân hàng Bank of America (Mỹ) và Mitsubishi UFJ (Nhật Bản).

Kể từ khi các bên đạt được Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, trong đó giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, các ngân hàng trên thế giới đã cấp khoảng 9.000 tỷ USD dưới dạng các khoản vay, phát hành cổ phiếu và trái phiếu cho các công ty dầu khí và than đá.

Báo cáo nhận định nếu các ngân hàng này phân bổ gần 9.000 tỷ USD cho một quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng trong thập kỷ qua, thế giới ngày nay có thể đã “khỏe mạnh” hơn, công bằng hơn và sạch hơn.

Báo cáo cho rằng các ngân hàng có thể lựa chọn tiếp tục làm trầm trọng thêm những hệ lụy của kỷ nguyên hóa thạch vốn đã gây ra tình trạng bất bình đẳng và hủy hoại môi trường, khí hậu của Trái Đất, hoặc điều chỉnh các dòng vốn phù hợp với thực tế rằng năng lượng tái tạo hiện đã rẻ hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và là xu hướng không thể đảo ngược./.

Khai mạc Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch Hội nghị dự kiến sẽ không đưa ra các cam kết ràng buộc mà chỉ là một loạt đề xuất dành cho các nước muốn dần thay thế sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch bằng các loại hình năng lượng sạch hơn.