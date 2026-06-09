Các nước Bắc Âu-Baltic tái khẳng định ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

Các nhà lãnh đạo nhóm Bắc Âu và Baltic ngày 9/6 đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine trong tiến trình hội nhập châu Âu-Đại Tây Dương, trong đó có mục tiêu trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Trong tuyên bố chung đưa sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước Bắc Âu và Baltic diễn ra tại Tallinn (Estonia) với sự tham dự của Tổng thống Volodymyr Zelensky, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh Ukraine là đối tác an ninh quan trọng của khu vực, khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Ukraine trên con đường hội nhập lâu dài với các thể chế châu Âu-Đại Tây Dương.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và công nghệ liên quan đến các hệ thống giám sát và bảo vệ, đồng thời tăng cường hợp tác kỹ thuật với các đối tác châu Âu.

Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ cơ chế NB8, gồm 5 nước Bắc Âu và 3 quốc gia Baltic, do Estonia giữ vai trò Chủ tịch luân phiên.

Ngoài vấn đề Ukraine, các nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường an ninh khu vực, trong đó có hợp tác phát triển các giải pháp chi phí thấp nhằm nâng cao năng lực giám sát và bảo vệ không phận, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hiện nay.

Tổng thống Estonia Alar Karis cho biết các nước trong khu vực đang phối hợp chặt chẽ hơn trong việc ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực phòng vệ và cảnh báo sớm, đồng thời nhấn mạnh việc tối ưu hóa chi phí là ưu tiên quan trọng.

Các nước Baltic và Bắc Âu tiếp tục là nhóm ủng hộ mạnh mẽ Ukraine hội nhập châu Âu, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến tăng cường phối hợp an ninh trong khu vực.

Hội nghị lần này cũng ghi nhận cam kết duy trì hỗ trợ chính trị và kỹ thuật nhằm thúc đẩy ổn định và hợp tác lâu dài tại khu vực châu Âu-Đại Tây Dương./.

Nga tái khẳng định lập trường trong vấn đề Ukraine gia nhập NATO Nga duy trì lập trường cứng rắn về việc Ukraine không gia nhập NATO, trong khi đàm phán hòa bình tại Berlin tiếp tục thúc đẩy giải pháp xung đột.