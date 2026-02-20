Các số liệu kinh tế mới củng cố khả năng ECB giữ nguyên lãi suất

Dữ liệu mới nhất cho thấy hoạt động kinh doanh và đà tăng trưởng tiền lương tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng tốc trong tháng 2/2026, củng cố thêm quan điểm thận trọng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) về việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) sơ bộ của Eurozone do công ty xếp hạng tín nhiệm S&P Global công bố hôm 20/2 đã đạt 51,9 trong tháng 2/2026. Con số này tăng so với mức 51,3 của tháng 1/2026 và là mức cao nhất trong ba tháng qua, cho thấy nền kinh tế Eurozone dường như đang có một nền tảng ổn định.

Mức tăng này phần lớn được thúc đẩy bởi sự phục hồi của lĩnh vực sản xuất, với chỉ số PMI cho lĩnh vực này tiến từ 49,5 điểm trong tháng 1/2026 lên 50,8 điểm trong tháng 2/2026. Lĩnh vực dịch vụ cũng ghi nhận sự cải thiện nhẹ, với chỉ số PMI tăng từ 51,6 lên 51,8.

Cùng với đà tăng trưởng kinh tế, áp lực tiền lương cũng đang gia tăng tại châu Âu. ECB cùng ngày công bố mức lương thỏa thuận trong quý 4/2025 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù con số này đã hạ nhiệt đáng kể so với mức đỉnh 5,4% vào năm 2024 nhưng vẫn cao hơn mức tăng 1,9% của quý trước đó.

Bức tranh kinh tế này dường như đang ủng hộ quyết định duy trì lãi suất ở mức cao của ECB. Hồi đầu tháng này, ECB đã lần thứ năm liên tiếp quyết định giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2%.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh tiền lương là một lĩnh vực mà cơ quan này đang theo dõi rất sát sao, đặc biệt là do tác động của chúng đối với lạm phát ngành dịch vụ vốn vẫn đang ở mức trên 3%.

Sự tự tin của ECB về việc lạm phát tiêu dùng sẽ về đích ở mức 2% dựa trên kỳ vọng rằng đà tăng lương sẽ dịu lại và áp lực giá cả trong lĩnh vực dịch vụ thâm dụng lao động sẽ tiếp tục giảm bớt. ECB coi nguy cơ tiền lương giảm tốc chậm hơn dự kiến là một rủi ro chính có thể đẩy lạm phát tăng trở lại.

Tuy nhiên, các quan chức cũng không muốn tăng trưởng tiền lương giảm tốc quá mức. Lạm phát của Eurozone đã giảm xuống còn 1,7% trong tháng 1/2026 và được dự báo sẽ ở mức dưới 2% một chút trong năm 2026 và năm 2027, trước khi quay trở lại mức mục tiêu vào năm 2028.

Trong bối cảnh kinh tế hiện thời, các nhà kinh tế dự đoán ECB sẽ không bị lung lay bởi các dữ liệu mới này và sẽ tiếp tục duy trì lập trường giữ nguyên những mức lãi suất then chốt.

Trước đó, theo tờ The Financial Times, Chủ tịch ECB Christine Lagarde dự định rời nhiệm sở sớm, trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới, để nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm Emmanuel Macron có tiếng nói trong việc lựa chọn người kế nhiệm.

Nhiệm kỳ của bà Lagarde sẽ kết thúc vào tháng 10/2027, nhưng một số người lo ngại rằng kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào mùa Xuân năm 2027 có thể làm phức tạp thêm quá trình lựa chọn người lãnh đạo mới của tổ chức tài chính quan trọng nhất châu Âu.

Tờ The Financial Times dẫn lời một nguồn tin thân cận cho biết bà Lagarde vẫn chưa quyết định thời điểm chính xác sẽ rời nhiệm sở nhưng muốn ông Macron, người không thể tranh cử nhiệm kỳ thứ ba và Thủ tướng Đức Friedrich Merz là những người quyết định chính về người kế nhiệm bà.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của ECB cho biết, Chủ tịch Lagarde hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của mình và chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc kết thúc nhiệm kỳ.

Trong quý cuối cùng của năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Eurozone đạt 0,3%. Tây Ban Nha tiếp tục dẫn dắt toàn khối với mức tăng trưởng ấn tượng 0,8% trong quý, cao hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 0,6%. Đầu tàu kinh tế của khu vực là Đức cũng tăng trưởng vượt dự báo ở mức 0,3%.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Pháp tăng 0,2%, xua tan những lo ngại rằng bất ổn chính trị sẽ ảnh hưởng đến tâm lý kinh doanh. Các nền kinh tế khác như Italy và Hà Lan cũng ghi nhận các mức tăng trưởng lần lượt là 0,3% và 0,5%.

Dù vậy, hoạt động xuất khẩu của khu vực này được dự báo sẽ khó phục hồi hoàn toàn trong tương lai gần do chịu một loạt yếu tố bất lợi. Chúng bao gồm chính sách thuế quan của Mỹ, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc và sự sụt giảm của đồng USD trong năm qua.

Những diễn biến này buộc nền kinh tế Eurozone phải tìm kiếm các nguồn tăng trưởng mới. Tuy nhiên, các nhà kinh tế vẫn lạc quan, cho rằng tiêu dùng và thương mại nội khối vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Hầu hết các dự báo đều cho thấy tăng trưởng của Eurozone trong những năm tới sẽ dao động quanh mức 1,2-1,5%./.

