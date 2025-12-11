Các thị trường phản ứng trái chiều sau quyết định hạ lãi suất của Fed

Các thị trường phản ứng trái chiều trong phiên giao dịch 10/12, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu có thể sẽ tạm dừng các đợt cắt giảm chi phí đi vay tiếp theo, đúng như dự đoán của thị trường.

Kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày 9-10/12, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, đã thông báo cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm. Theo đó, lãi suất liên bang của Mỹ được đưa về biên độ 3,5% - 3,75%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

Đây là lần hạ lãi suất thứ ba trong vòng bốn tháng, một động thái được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường cho vay thuận lợi hơn, hỗ trợ nền kinh tế số một thế giới. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc bỏ phiếu có sự chia rẽ, và Fed cho biết sẽ theo dõi các tín hiệu rõ ràng hơn về hướng đi của thị trường lao động và lạm phát, vốn "vẫn còn ở mức cao."

Sau khi Fed thông báo quyết định giảm lãi suất nói trên, vào lúc 14 giờ 22 phút ngày 10/12 (giờ địa phương), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 291,17 điểm (0,61%), lên 47.851,46 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 18,32 điểm (0,27%), lên 6.858,83 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 14,20 điểm (0,06%), xuống 23.562,29 điểm.

Trước khi Fed thông báo quyết định cắt giảm lãi suất, thị trường đã khá im ắng vì các nhà đầu tư mặc dù phần lớn đã dự đoán về một đợt cắt giảm lãi suất song vẫn lo ngại Fed sẽ có một quan điểm “diều hâu” hơn về triển vọng chính sách tiền tệ (tức là ưu tiên kiểm soát lạm phát bằng cách tăng lãi suất).

Giới giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ buổi họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm kiếm manh mối cho các cuộc họp tiếp theo, trong bối cảnh ngân hàng trung ương Mỹ vẫn phải đối mặt với lạm phát cao cùng một số tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động.

Sau cuộc họp cuối cùng trong năm 2025 của Fed, dữ liệu mới nhất từ công ty dịch vụ thông tin tài chính LSEG cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược 78% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 1/2026.

Cũng tại cuộc họp lần này, các nhà hoạch định chính sách của Fed cũng đã nâng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2026 của Mỹ từ mức 1,8% trong tháng 9/2025 lên 2,3% và duy trì ước tính tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,4% vào cuối năm 2026. Chính các dự báo này, cùng với việc tuyên bố của Fed, dường như đã thu hút các nhà đầu tư quay trở lại thị trường chứng khoán.

Tại thị trường dầu mỏ, giá dầu Brent biển Bắc tăng 33 xu Mỹ (tương đương 0,5%) lên 62,27 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 28 xu (khoảng 0,5%) lên 58,53 USD/thùng sau khi các quan chức cho biết một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela bị bắt giữ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sụt giảm nguồn cung trong ngắn hạn.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay đã đảo chiều đi lên trong phiên 10/12 sau quyết định cắt giảm lãi suất của Fed. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn lo ngại về sự không chắc chắn về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed trong năm tới.

Vào lúc 15 giờ 17 phút ngày 10/12 (giờ địa phương), giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.236,57 USD/ounce. Còn giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,3% xuống mức 4.224,70 USD/ounce.

Trong buổi họp báo, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chính sách lãi suất của cơ quan này đang ở vị thế tốt để ứng phó với các diễn biến kinh tế sắp tới song không đưa ra định hướng rõ ràng hơn về việc liệu có một đợt cắt giảm lãi suất nữa trong tương lai gần hay không.

Trước tình hình trên, ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định ông Powell đã “khéo léo chèo lái” để có được một đợt cắt giảm lãi suất nữa từ một ngân hàng trung ương đang có sự chia rẽ quan điểm giữa các nhà hoạch định chính sách về lộ trình điều chỉnh lãi suất.

Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù Fed đã có ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp, song con đường nới lỏng chính sách tiền tệ phía trước được dự báo sẽ không hề bằng phẳng.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, giá bạc giao ngay đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 61,85 USD/ounce. Giá bạc đã tăng phi mã 113% từ đầu năm 2025 đến nay, nhờ nhu cầu công nghiệp gia tăng, dự trữ bạc sụt giảm và việc kim loại này được Mỹ xếp vào danh sách khoáng sản quan trọng.

Trái ngược với vàng và bạc, giá các kim loại quý khác lại giảm. Giá bạch kim giao ngay giảm 2,4% xuống 1.654,55 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 2% xuống 1.475,94 USD/ounce./.

