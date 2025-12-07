Cách sắp xếp tưởng vô hại nhưng có thể làm hỏng thực phẩm trong tủ lạnh

Sau vài lần mua sắm “quá tay” ở siêu thị và một buổi đi chợ với đầy ắp đồ, tủ lạnh của bạn chật kín từ trên xuống dưới.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi bạn nhận ra rau xà lách bị đông đá dù chẳng hề gần ngăn đông. Chưa hết, phần đồ ăn thừa để từ vài ngày trước cũng đã hỏng.

Tưởng rằng tủ lạnh gặp trục trặc nhưng không phải như vậy.

Nguyên nhân: Nhồi nhét quá nhiều thực phẩm

Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở thiết bị mà ở cách chúng ta sử dụng nó. Việc nhồi nhét quá nhiều đồ vào tủ lạnh chính là thủ phạm.

“Khi tủ lạnh bị quá tải, các lỗ thông gió có thể bị che khuất, làm giảm lưu thông không khí và khiến nhiệt độ bên trong tăng lên, đồng thời phân bố không đều,” chuyên gia khoa học thực phẩm Bryan Quoc Le cho biết.

Giáo sư an toàn thực phẩm Keith R. Schneider (Đại học Florida) giải thích rằng không khí lạnh phải lưu thông quanh thực phẩm để làm mát nhanh và giữ nhiệt độ ổn định. Khi tủ lạnh bị nhồi chặt, “các vùng nóng” dễ hình thành.

Nguy cơ từ việc nhồi nhét quá nhiều thứ trong tủ lạnh

Giống như một câu lạc bộ quá tải người, tủ lạnh quá đầy sẽ nhanh chóng nóng lên. Không khí lạnh không thể lưu thông, tạo ra môi trường ẩm, nóng và mất vệ sinh.

Nghiêm trọng hơn, thực phẩm có thể rơi vào “vùng nguy hiểm” - từ 4 độ C đến 60 độ C - nơi vi khuẩn phát triển nhanh chóng.

“Nhiệt độ ấm trong tủ lạnh tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, khiến thực phẩm bị hỏng hoặc gây ngộ độc,” chuyên gia Bryan Quoc Le cho biết. Những khu vực dễ ấm lên thường nằm ở cánh tủ và các góc phía sau, nơi nhiều người đặt trứng, sữa hoặc đồ ăn thừa.

Giáo sư Darin Detwiler (Đại học Northeastern) cảnh báo những loại thực phẩm dễ bị ảnh hưởng nhất gồm thịt nguội, đồ ăn thừa, trái cây cắt sẵn, trứng và sữa. Nhiệt độ ấm khuyến khích các vi khuẩn nguy hiểm như Listeria, Salmonella và E.coli phát triển.

Tủ lạnh quá đầy cũng có thể gây ra tình huống ngược lại: đông đá những thực phẩm không nên đông như rau, quả mọng, sữa hoặc nước uống, khiến chúng nhanh hỏng sau khi rã đông.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Dấu hiệu cho thấy tủ lạnh của bạn đang bị quá tải

Theo Detwiler, bạn nên chú ý những dấu hiệu sau: đá xuất hiện quanh lỗ thông gió hoặc trên thực phẩm; các món đặt ở cánh tủ hoặc góc tủ có cảm giác ấm hơn phần giữa; trứng, sữa hoặc đồ ăn thừa nhanh hỏng hơn bình thường; tủ lạnh hoạt động liên tục, phát tiếng ồn như đang "thở dốc"; xuất hiện hơi nước, ngưng tụ; có mùi lạ hoặc mùi ẩm mốc ở một số khu vực.

Giải pháp đơn giản để khắc phục

Giáo sư Schneider cho biết nhiệt kế tích hợp ở tủ lạnh chỉ phản ánh nhiệt độ ở một vị trí. Ông khuyên nên mua thêm nhiệt kế rời, đặt ở nhiều điểm khác nhau để xác định khu vực nóng-lạnh.

Một nguyên tắc quan trọng khác: đừng nhồi nhét quá nhiều thứ vào tủ lạnh. Theo Detwiler, mức lý tưởng là đầy khoảng hai phần ba. Quá ít thực phẩm cũng không tốt vì tủ lạnh phải làm việc nhiều hơn để giữ lạnh.

Vị trí lưu trữ cũng quan trọng:

Các sản phẩm như sữa, trứng, chế phẩm ăn liền nên đặt ở ngăn giữa, nơi nhiệt độ ổn định.

Tránh đặt ở cánh tủ, khu vực ấm lên mỗi khi bạn mở tủ.

Tránh đặt sát góc sau, nơi dễ hình thành “vùng nóng” hoặc “vùng lạnh.”

Cuối cùng, hãy áp dụng nguyên tắc “vào trước-dùng trước” để hạn chế lãng phí và giữ an toàn thực phẩm.

Chúng ta nên đặt tất cả những thực phẩm cũ nhất ở phía trước và giữa tủ lạnh thay vì để chúng dần dần bị đẩy vào những góc bị lãng quên ở phía sau khay. Thay vào đó, thức ăn mới nhất sẽ chuyển thẳng về phía sau và từ từ tiến về phía trước khi sử dụng hết các thực phẩm cũ.

Điều đặc biệt quan trọng là phải làm nổi bật thịt sống, sản phẩm sữa đã cũ, vì trong nhiều trường hợp, chúng chỉ bảo quản được vài ngày trong tủ lạnh. Các thực phẩm lâu bền như đồ uống và gia vị có thể để được lâu hơn một chút vì chúng có thời hạn sử dụng lâu hơn.

Cách thức sắp xếp này còn có thêm lợi ích là ngăn thực phẩm đã mốc bị bỏ quên tích tụ ở phía sau kệ hoặc dưới đáy khay đựng./.

Những mẹo nhỏ giúp đá trong tủ lạnh luôn sạch, không có mùi lạ Đá thực chất giống như một miếng bọt biển xốp, dễ hút mùi từ môi trường xung quanh và thủ phạm lớn nhất chính là… tủ lạnh của bạn.