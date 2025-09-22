Cần giải pháp quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 22/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022; điều chỉnh dự toán năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; điều chỉnh dự toán năm 2025 để phù hợp với tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương sau sắp xếp.

Theo Tờ trình, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 là 1.926,908 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương; điều chỉnh giảm 723 tỷ đồng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 không còn nhu cầu sử dụng của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng để điều chỉnh tăng tương ứng cho Quảng Ngãi (150 tỷ đồng) và Lâm Đồng (573 tỷ đồng).

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh giảm 3.270 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 của 9 bộ, cơ quan trung ương và 3 địa phương để điều chỉnh tăng tương ứng cho 3 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương.

Điều chỉnh giảm 703,036 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương ngoài nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước khi hợp nhất) để điều chỉnh tăng tương ứng cho 3 địa phương (Tuyên Quang, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh).

Sau khi thực hiện điều chỉnh vốn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương như đề xuất nêu trên, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội: điều chỉnh giảm toàn bộ nguồn ngân sách trung ương năm 2025 của 8 bộ, cơ quan Trung ương trước đây gồm Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc để điều chỉnh tăng tương ứng cho 7 bộ, địa phương là Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, thành phố Hà Nội.

Điều chỉnh một phần vốn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương do điều chuyển chức năng quản lý nhà nước; điều chỉnh giảm 381 tỷ đồng của Bộ Nội vụ để tăng tương ứng cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; điều chỉnh giảm 187,7 tỷ đồng của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để tăng tương ứng cho: Bộ Nội vụ (100,8 tỷ đồng); Bộ Giáo dục và Đào tạo (61,6 tỷ đồng); Bộ Y tế (25,3 tỷ đồng); điều chỉnh giảm 66 tỷ đồng của Bộ Thông tin và Truyền thông để tăng tương ứng cho Bộ Khoa học và Công nghệ (52,5 tỷ đồng), Bộ Công an (13,5 tỷ đồng).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra, nêu rõ về phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, Ủy ban thống nhất với kiến nghị của Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phân bổ 1.926,908 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho Lâm Đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1).

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025, Ủy ban thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự toán nguồn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã được Chính phủ báo cáo tại Tờ trình số 619/TTr-CP ngày 4/7/2025 và văn bản số 14606/BC-BTC ngày 18/9/2025 của Bộ Tài chính. Trên cơ sở quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giao Chính phủ thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 tương ứng theo thẩm quyền quy định tại Luật số 90/2025/QH15.

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 để phù hợp với tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau sắp xếp, Ủy ban cho rằng để phù hợp với mô hình, tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau sắp xếp, thì việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, Quốc hội và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Ủy ban Kinh tế và Tài chính phân bổ 1.926,908 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho Lâm Đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương theo phương thức đối tác công tư ở giai đoạn 1; điều chỉnh dự toán nguồn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương được Chính phủ báo cáo.

Trên cơ sở quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2025 theo thẩm quyền.

Chính phủ chịu trách nhiệm bảo đảm tính chính xác về số liệu phân bổ, điều chỉnh dự toán vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025, bảo đảm đúng nguyên tắc quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, pháp luật có liên quan và các nguyên tắc nêu tại tờ Trình số 619 ngày 4/7/2025 của Chính phủ thực hiện phân bổ, điều chỉnh, quản lý vốn đầu tư công theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan trung ương, các địa phương rút kinh nghiệm để bố trí vốn phù hợp với tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân của các nhiệm vụ, dự án; hạn chế việc phải điều chỉnh tăng giảm kế hoạch vốn đã giao. Đồng thời, có giải pháp quyết liệt phân bổ số vốn còn lại chưa phân bổ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; quản lý, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, chống tiêu cực, lãng phí.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành…/.

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2025: Thủ tướng yêu cầu phải đạt 100% kế hoạch Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân bổ vốn, quyết tâm vượt khó, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay.