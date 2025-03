Cần Thơ: Bắt giám đốc lừa đảo mua bán xe Rolls Royce

Ngày 24/3, Công an thành phố Cần Thơ cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt tạm giam Nguyễn Huy Tuấn (sinh năm 1984, đăng ký thường trú tại Tổ hợp Thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của Nguyễn Huy Tuấn tại chung cư Sunrise City (số 25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh).

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Huy Tuấn là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn VOV CAR Việt Nam (địa chỉ số 3-5 Nguyễn Văn Linh, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hoạt động mua bán xe ôtô các loại.

Công ty không còn hoạt động kinh doanh từ ngày 23/2/2024 nhưng chưa làm thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định.

Khoảng tháng 2/2023, dù Công ty không có giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô nhưng Tuấn vẫn đến thành phố Cần Thơ trao đổi, cung cấp thông tin với ông L.T.T (ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) rằng có thể nhập khẩu xe ôtô Rolls Royce Phantom 8 về Việt Nam và đăng ký biển số ngoại giao với giá 980.000 USD (khoảng 25 tỷ đồng)

Ông L.T.T đã tin tưởng và chuyển đến tài khoản cá nhân của Tuấn hơn 6,4 tỷ đồng để đặt cọc mua xe. Tuấn cam kết đến tháng 4/2024, xe sẽ được nhập về đến cảng Hải Phòng và bàn giao cho ông T.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tuấn không liên hệ với tổ chức, cá nhân nào để đặt mua xe cho ông T như đã thỏa thuận mà chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi chuyển tiền đặt cọc mua xe, ông L.T.T nhiều lần yêu cầu Tuấn cung cấp hình ảnh và video của xe, hóa đơn chuyển tiền để chứng minh, nhưng Tuấn không cung cấp được.

Lúc này, ông L.T.T nghi ngờ bị lừa nên đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ để tố giác hành vi của Tuấn.

Công an thành phố Cần Thơ đề nghị các bị hại của Nguyễn Huy Tuấn với phương thức và thủ đoạn như trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố (địa chỉ số 188/1, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều) hoặc qua số điện thoại: 0939.550.102, gặp điều tra viên Phan Quốc Kiệt để được hướng dẫn giải quyết./.

