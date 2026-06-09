Cần Thơ đảm bảo nguồn lực, điều kiện hoạt động của chính quyền các cấp

Ngày 9/6, Đoàn Giám sát số 594 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai Thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng đoàn Giám sát số 594 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và kết quả của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo và cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng đã đạt được trong thực hiện 5 nội dung mà Đoàn đã giám sát trong đợt này.

Cụ thể, về việc tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban Nhân dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy Cần Thơ; đặc biệt là quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Việc rà soát và thực hiện việc phân cấp, phân quyền tương đối đồng bộ và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, năng lực của chính quyền cơ sở, đảm bảo các nguồn lực, điều kiện hoạt động của chính quyền các cấp.

Bộ máy của cấp xã mới đã đi vào vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn, hoạt động quản lý, điều hành và trách nhiệm. Cùng với đó, giảm mạnh các đầu mối bên trong của các cơ quan hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của bộ máy chính quyền.

Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố đã kịp thời chỉ đạo, cụ thể hóa quyết liệt kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành chương trình hành động, kế hoạch, kịch bản tăng trưởng; xác định các ngành, lĩnh vực, động lực và chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ động xây dựng các giải pháp để huy động các nguồn lực, có những giải pháp để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư công, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, huy động và sử dụng tương đối hiệu quả các nguồn lực của địa phương nhằm tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn mới. Một số chỉ tiêu tăng trưởng trong quý một đã đạt và vượt kế hoạch.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết, từng bước thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số, nền tảng và dữ liệu số từng bước được đầu tư.

Ông Lê Công Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các hoạt động của hệ thống chính trị cũng như trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, Đảng ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy, tổ chức thực hiện cơ bản, đúng quy trình, nguyên tắc, từng bước gắn kết quả và điểm đánh giá với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu…

Thời gian tới, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế cụ thể để có thể kiểm tra và đo lường được.

Kế hoạch khắc phục phải bám sát phần hạn chế nêu trong thông báo kết luận của Đoàn giám sát; xác định rõ việc làm ngay, việc làm hoàn thành trong quý 3 năm 2026, việc đưa vào kế hoạch cả năm, phân công rõ tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm, nhất là từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, người đứng đầu các sở, ngành và địa phương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn và cơ chế phối hợp để nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, nhất là các vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền, cơ sở vật chất, hạ tầng số, dữ liệu chung chung đồng thời phân bổ lại cho các địa phương, các đơn vị hiện nay còn thiếu.

Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ cấp xã, nhất là cán bộ tại các vị trí, lĩnh vực chuyên môn còn yếu như đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến, kế toán…; tập trung nâng cao trong việc tăng trưởng 2 con số, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về chất lượng của công tác kiểm điểm đánh giá. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố cần dựa vào công tác giao nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ để dễ đánh giá; tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi, thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan để đảm bảo công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả./.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng thông suốt, hiệu quả Sau sắp xếp, toàn tỉnh Lai Châu còn 42 cơ quan, đơn vị tổ chức cấp tỉnh; cấp xã có 38 xã, phường với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc được kiện toàn theo mô hình mới.