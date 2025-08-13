Cần Thơ: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ các cơ quan Đảng

Trong 2 ngày 12-13/8, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau sáp nhập đơn vị hành chính, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy.

Đại hội quy tụ 150 đại biểu, đại diện cho hơn 2.400 đảng viên của 13 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 5 đảng bộ bộ phận và 103 chi bộ.

Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành; đồng thời xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025-2030, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ là xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo khoa học, hiện đại, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đại hội đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Đại hội xác định 4 nhóm giải pháp: Nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nghị quyết; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với khuyến khích đổi mới sáng tạo; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội…

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Bên cạnh đó, Đảng bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương; siết chặt công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết sàng lọc, thay thế cán bộ, đảng viên không đủ phẩm chất, năng lực; phát huy sức mạnh đoàn kết và vai trò nêu gương.

Mặt khác, các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ phát triển nhanh, bền vững; chú trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn giỏi, kỹ năng số tốt.

Các cơ quan Đảng thành phố ưu tiên phát hiện, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; đồng thời, đổi mới công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến. Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển.”

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ bao gồm 29 đồng chí (khuyết 4 đồng chí), Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí (khuyết 1 đồng chí).

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực và ông Nguyễn Khánh Tùng giữ chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng bộ./.

