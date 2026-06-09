Cần Thơ khởi tố nhóm đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố

Liên quan vụ việc nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành, nhảy múa trên đường phố, gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, Công an phường Sóc Trăng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Đến ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng."

Bảy bị can gồm Nguyễn Hoàng Nhật (chủ trại hòm Nhật Tâm, sinh năm 1984; Phạm Văn Lộc, sinh năm 1978, trú tại phường Phú Lợi); Cao Văn Vẹn (sinh năm 2001, trú tại phường Sóc Trăng); Nguyễn Quốc Khải (sinh năm 1998, trú tại phường Phú Lợi); Lý Thanh Liêm (sinh năm 2007, trú tại xã Tân Thạnh); Phạm Quốc Em (sinh năm 1995, trú tại phường Phú Lợi) và Cổ Minh Đức (sinh năm 1994, trú tại Phường Phú Lợi).

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người tổ chức sinh nhật tại một trại hòm, sau đó khiêng quan tài diễu hành và nhảy múa giữa đường phố. Đáng chú ý, bên trong quan tài có một người nằm, ngồi và nhún nhảy theo tiếng nhạc. Những hình ảnh phản cảm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhận về nhiều ý kiến bức xúc, lên án.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện, Công an phường Sóc Trăng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định vào ngày 4/6, Nguyễn Hoàng Nhật tổ chức tiệc sinh nhật tại trại hòm Nhật Tâm, địa chỉ số 747 đường Lê Duẩn, khu vực 10, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ.

Tại buổi tiệc, Nhật dựng sân khấu, đặt bàn thờ và một chiếc quan tài trên sân khấu để phục vụ chương trình. Trong quá trình diễn ra tiệc sinh nhật, các đối tượng Phạm Quốc Em, Lý Thanh Liêm, Cổ Minh Đức và Cao Văn Vẹn đã mặc trang phục mô phỏng áo quan dành cho người chết, khiêng chiếc quan tài từ sân khấu ra giữa đường Lê Duẩn.

Sau đó, nhóm này đưa Phạm Văn Lộc vào nằm trong quan tài, thực hiện các động tác nằm, ngồi, đứng nhún nhảy theo nhạc, đồng thời khiêng quan tài di chuyển giữa đường phố. Nguyễn Quốc Khải cầm cờ tang đi phía trước đoàn người và tham gia nhảy múa.

Toàn bộ sự việc được nhiều người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, lan truyền rộng rãi và gây phản ứng tiêu cực trong dư luận. Cơ quan chức năng nhận định hành vi của các đối tượng đã làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng, tác động xấu đến hình ảnh văn hóa, thuần phong mỹ tục và gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với các bị can. (Ảnh: TTXVN phát)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng nêu trên để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng;" đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh nơi công cộng và trên không gian mạng. Mọi hành vi lợi dụng hoạt động tập thể hoặc sự kiện cá nhân để thực hiện các nội dung phản cảm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục hoặc nhằm thu hút tương tác trên mạng xã hội đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Làm rõ vụ khiêng quan tài có người sống nằm bên trong diễu hành trên phố Công an phường Sóc Trăng (Cần Thơ) đã mời những người liên quan đến làm việc để xác minh vụ khiêng quan tài có người sống nằm bên trong diễu hành trên đường phố, gây xôn xao dư luận.