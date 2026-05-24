Cần Thơ: Lan tỏa tình yêu biển đảo trong học đường

Ngày 24/5, tại Cần Thơ, Vòng chung kết cấp khu vực Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026 được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau tổ chức dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn ba địa phương.

Đại diện Ban Tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết biển, đảo là bộ phận thiêng liêng của Tổ quốc, không chỉ mang lại nguồn tài nguyên phong phú, tạo điều kiện phát triển kinh tế, giao thương mà còn giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia.

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nhiều thế hệ cha anh đã không tiếc mồ hôi, xương máu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước.

Từ ý nghĩa đó, công tác giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ về biển, đảo quê hương được xác định là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết.

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" được tổ chức như một sân chơi bổ ích, không chỉ giúp học sinh trau dồi kiến thức về biển, đảo, lịch sử, địa lý, pháp luật mà còn bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc; giúp các em hiểu rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kết thúc vòng chung kết cấp khu vực Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi "Mắt Biển" đến từ tỉnh Cà Mau; giải Nhì thuộc về đội "San Hô" của tỉnh An Giang; đội "Rồng Biển" của thành phố Cần Thơ giành giải Ba.

Các đội thi đã thể hiện kiến thức, sự tự tin, tinh thần đoàn kết và hiểu biết về lịch sử, pháp luật, chủ quyền biển, đảo Việt Nam qua các phần tranh tài sôi nổi.

Dịp này, Ban Tổ chức và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng trao học bổng tặng học sinh vượt khó học giỏi tại các địa phương tham gia cuộc thi. Hoạt động mang ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần học tập, đồng thời tiếp tục lan tỏa sự quan tâm của lực lượng Cảnh sát biển đối với công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần bồi dưỡng tình yêu biển, đảo và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Việc đổi mới công tác tuyên truyền thông qua các sân chơi học đường là giải pháp thiết thực nhằm lan tỏa tình yêu biển, đảo từ nhà trường đến gia đình và cộng đồng; góp phần xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh, tri thức và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

