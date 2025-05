Cần Thơ: Sử dụng hóa chất chế biến trái cây xuất khẩu

Cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ đã phát hiện một cơ sở chế biến trái cây xuất khẩu do người nước ngoài thuê địa điểm kinh doanh trên địa bàn có sử dụng các loại hóa chất trong quá trình sơ chế.

Thông tin trên được Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an thành phố, cho biết tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) thành phố ngày 28/5.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo 389 thành phố sau khi kiện toàn nhân sự.

Tại cuộc họp, Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, cho biết thời gian qua, lực lượng Công an đã tổ chức 6 đợt cao điểm, toàn diện các mặt công tác. Trước khi kế hoạch cao điểm diễn ra, Công an thành phố đã triệt xóa một số vụ khá lớn, các vụ việc đang được xử lý.

Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, thông tin việc điều tra, xử lý 2 vụ liên quan hàng gian, hàng giả vừa bị phát hiện. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Theo Đại tá Trần Hoàng Độ, vụ thứ nhất liên quan đến các loại trái cây ngâm và xuất khẩu, Công an thành phố đang kiểm tra, xác minh các loại hóa chất được sử dụng, nếu có vi phạm sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an tiến hành khởi tố theo quy định.

Vụ thứ hai liên quan đến đối tượng mua hàng của nước ngoài, có đường dây phù phép thay đổi nhãn mác hàng hóa.

Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ cho biết trong đợt thực hiện kế hoạch cao điểm (từ ngày 15/5-15/6), Công an thành phố sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến thực phẩm chức năng giả, trang thiết bị y tế giả, hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng và sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Trong đó, đặc biệt chú ý đến những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh có quy mô lớn, có các hệ thống kho hàng, nhà xưởng sản xuất, đóng gói bao bì tại nhiều địa điểm hoặc ở những vị trí xa khu dân cư, địa bàn giáp ranh; những doanh nghiệp đăng ký sản xuất, kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hóa cùng loại, thường xuyên thay đổi mẫu mã, nhãn mác; những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên kết với những cá nhân là người nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng lớn trên các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm; các cửa hàng, đại lý kinh doanh trên địa bàn, các nhãn hàng có nhiều ưu đãi, giảm giá hấp dẫn…

Công an thành phố Cần Thơ cũng đề nghị các đơn vị quản lý nhà nước theo chức năng, nếu có phát hiện các kho tàng, bến bãi, nhà xưởng của các cá nhân, tổ chức có các dấu hiệu vi phạm thì thông tin ngay cho lực lượng Công an.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an thành phố cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước khu vực 14 chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát dòng tiền giao dịch đáng ngờ; phối hợp với cơ quan điều tra để truy vết dòng tiền của các tổ chức, cá nhân buôn bán hàng giả.

Liên quan đến cơ sở sản xuất trái cây sấy và ngâm có sử dụng hóa chất nêu trên, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, cho biết cơ sở này không đăng ký với ngành Nông nghiệp và Môi trường, khi kiểm tra phát hiện có dấu hiệu sai phạm thì ngành đã cung cấp thông tin cho lực lượng Công an xử lý.

Đối với công tác thanh, kiểm tra, ông Nhơn cho rằng khi thanh tra theo kế hoạch hay thanh tra định kỳ thì các cơ sở thông tin cho nhau nên khó phát hiện hàng gian, hàng giả. Do đó, cần tập trung nắm thông tin và thanh tra đột xuất thì mới phát hiện được hàng gian, hàng giả, kém chất lượng ở những cơ sở cố tình vi phạm.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết tình hình gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các cấp chính quyền và toàn xã hội.

Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Cần Thơ; thành lập Tổ công tác liên ngành để triển khai các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đạt được những kết quả tích cực trong kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại như sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các cơ quan và nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm của một số cán bộ.

Để khắc phục những hạn chế này, ông Nguyễn Thực Hiện yêu cầu các sở, ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Đặc biệt, các sở, ngành cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành của doanh nghiệp và người dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong giám sát và phản biện là yếu tố then chốt./.

