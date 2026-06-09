Cần Thơ: Tìm bị hại liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo tìm bị hại vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn ở khóm Cà Lăng B, phường Vĩnh Châu.

Trước đó, ngày 8/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Mận (tên gọi khác là Thúy, sinh năm 1982, thường trú tại xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Thị Mận đã mạo danh nhân viên một công ty tài chính, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc có mối quan hệ với một số bộ, ngành Trung ương nhằm tạo lòng tin với một doanh nghiệp đang thi công Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại địa phương.

Thông qua các thông tin gian dối, đối tượng nhận thực hiện hồ sơ năng lực tài chính cho doanh nghiệp và bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền 660 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo đề nghị cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Mận liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin liên quan đến vụ án, đề nghị liên hệ Điều tra viên Võ Văn Hoàng Ba, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, số điện thoại: 0901.066.068 để phối hợp làm việc và cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra./.

Hà Nội: Tù chung thân cho Chủ tịch công ty PFS lừa đảo hàng trăm tỷ đồng Ngày 4/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Hoàng Nam (sinh năm 1979, trú phường Hoa Lư, Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”