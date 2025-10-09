Cần Thơ: Ưu tiên đào tạo cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố năm 2025, Cần Thơ ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Thành phố tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về các nội dung quản lý hành chính hiện đại, kiến thức, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành phố thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với các quốc gia có mối quan hệ hợp tác song phương; các chương trình, dự án bộ, ngành Trung ương, của địa phương thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thành phố.

Mục tiêu là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, bảo đảm phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và quy hoạch sử dụng nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Các lĩnh vực được Cần Thơ ưu tiên tập trung đào tạo nhân lực là khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, kinh tế số, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, xây dựng, kiến trúc, giao thông đô thị, thương mại, văn hóa, nghệ thuật, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số.

Để thực hiện đào tạo cán bộ hiệu quả, Cần Thơ đề ra nhiều giải pháp như thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ, gắn với việc quy hoạch kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc, mục tiêu, kế hoạch và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của thành phố, gắn với vị trí việc làm; ưu tiên đào tạo sau đại học đối với đội ngũ viên chức các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở y tế có yêu cầu trình độ chuyên môn cao.

Việc đào tạo, bồi dưỡng phải bám sát yêu cầu thực tế của địa phương; không cử cán bộ, công chức, viên chức đào tạo không có trong kế hoạch, quy hoạch đào tạo, kể cả trường hợp tự túc về kinh phí. Thành phố lồng ghép việc triển khai các chương trình, chuyên đề bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức; đa dạng, linh hoạt các hình thức đào tạo, bồi dưỡng tập trung, bán tập trung, từ xa, trực tuyến.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, từ tình hình thực tiễn, trước mắt trường sẽ phối hợp các đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ, chuyển đổi số cho cán bộ cấp xã; kỹ năng điều hành cuộc họp chi bộ cho bí thư ấp, khu vực; kỹ năng nghiên cứu, tham mưu văn bản... cho cán bộ cấp xã và ấp, khu vực - nơi đang có rất nhiều nhiệm vụ phải thực hiện, để “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” trong quản lý, điều hành của chính quyền trở thành hiện thực, nơi cán bộ không thiếu trình độ, chưa nguôi nhiệt huyết nhưng cần được hướng dẫn tận tình.

Toàn thành phố Cần Thơ hiện có hơn 64.000 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, có hơn 7.000 công chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước và hơn 4.500 công chức cấp xã./.

