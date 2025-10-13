Cảnh báo: Ăn kiêng quá mức dẫn tới bệnh lý nghiêm trọng ở thanh thiếu niên

Bệnh nhân N.T.H. (17 tuổi, ở Hà Nội) có tiền sử khỏe mạnh bỗng nhập viện do bị ngất, ăn uống kém. Qua thăm khám cho bệnh nhân, các bác sỹ Phòng rối loạn cảm xúc và rối loạn ăn uống, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), phát hiện bệnh nhân có các triệu chứng: hạn chế năng lượng hấp thu vào cơ thể, nhận thức sai lệch và quan tâm quá mức về trọng lượng, hình dạng cơ thể.

Chỉ trong 6 tháng tự ăn kiêng và luyện tập thể dục cường độ cao, bệnh nhân H. giảm từ 62kg xuống 42kg. Mặc dù nhiều người khuyên bệnh nhân ngừng ăn kiêng và luyện tập thể dục điều độ hơn nhưng H. vẫn tiếp tục ăn uống rất ít, chỉ ăn một vài thìa cơm trắng vào buổi trưa và tối, sáng nhịn, ăn rất ít protein. Người bệnh lo sợ nếu không duy trì chế độ ăn và tập thể dục như cũ, cân nặng sẽ tăng lên và bị béo.

Sau khi bác sỹ thăm khám, H. được chẩn đoán mắc chán ăn tâm thần (Anorexia Nervosa), một dạng rối loạn hành vi ăn uống nguy hiểm và được điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe tâm thần, với phác đồ kết hợp thuốc, trị liệu tâm lý cá nhân, liệu pháp gia đình và hướng dẫn dinh dưỡng.

Sau gần 3 tuần điều trị, H. bắt đầu ăn uống tốt hơn, giảm dần tập luyện quá mức và đã tăng cân, sức khỏe ổn định. Một tháng sau khi ra viện, H. không còn nỗi sợ tăng cân như trước.

Bác sỹ Ngô Tuấn Khiêm - Phòng rối loạn cảm xúc và rối loạn ăn uống (Viện Sức khỏe tâm thần), cho hay hầu như tuần nào, tháng nào các bác sỹ khám và điều trị cho nhiều trường hợp rối loạn ăn uống ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Có nhiều bạn trẻ đang nhầm lẫn giữa người ăn kiêng điều độ với việc ăn kiêng quá mức, thậm chí mắc bệnh chán ăn, có trường hợp ăn vô độ rồi tự gây nôn.

Người mắc bệnh có biểu hiện thường xuyên ăn kiêng nhiều đến mức cảm thấy đau khổ, lúc nào cũng ám ảnh mình chưa đẹp, phải nhịn ăn, tập cường độ mạnh hơn... đây là dấu hiệu của bệnh và cần phải đi khám.

Bác sỹ Ngô Tuấn Khiêm - Phòng rối loạn cảm xúc và rối loạn ăn uống (Viện Sức khỏe tâm thần). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ L.T.L. (18 tuổi, Hà Nội) mắc chứng ăn vô độ tâm thần. Bệnh nhân từng ăn mất kiểm soát có lần ăn tới 1,5kg khoai tây chiên, pizza, mỳ tôm chỉ trong vài giờ, rồi tự móc họng gây nôn và dùng thuốc nhuận tràng để “giữ dáng.”

Mặc dù nhận thức được hậu quả, L. vẫn không thể ngăn cơn thèm ăn, càng lúc càng mặc cảm và tự ti với ngoại hình.

Sau khi được điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần bằng thuốc fluoxetine, trị liệu nhận thức-hành vi và liệu pháp gia đình, các cơn ăn vô độ của L. giảm 40%, hành vi tự gây nôn chấm dứt. Sau một tháng duy trì điều trị, cân nặng của cô giảm 6kg và tâm lý dần ổn định.

Bác sỹ Phạm Thị Nguyệt Nga - Viện Sức khỏe tâm thần, cho biết rối loạn ăn uống là một tình trạng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng được đặc trưng bởi những rối loạn hành vi ăn uống cũng như những suy nghĩ và cảm xúc liên quan. Thông thường, những người mắc rối loạn ăn uống phát triển mối bận tâm quá mức với thức ăn và chiều cao, cân nặng hoặc hình dáng cơ thể.

Có 4 loại rối loạn ăn uống chính: chán ăn tâm thần, ăn vô độ tâm thần, cuồng ăn tâm thần, các rối loạn ăn uống khác.

Trẻ ở tuổi vị thành niên (tuổi khoảng 10-19) là giai đoạn có rủi ro cao khởi phát rối loạn ăn uống do nhiều thay đổi sinh học, tâm lý và xã hội. Nhiều người không bằng lòng với hình thể, luôn mong muốn giảm cân mạnh mẽ, dẫn tới lo âu, trầm cảm, rối loạn ám ảnh, cưỡng chế, dẫn tới giảm tự trọng, lo âu xã hội, áp lực học tập. Đó là những yếu tố gây áp lực tâm lý trong tuổi vị thành niên.

Rối loạn ăn uống ở tuổi vị thành niên không phải là sự lựa chọn hay lối sống, mà là một bệnh lý nghiêm trọng nhưng có thể điều trị được. Nếu phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo và đưa trẻ đến khám tại cơ sở chuyên khoa phù hợp thì bệnh hoàn toàn có thể điều trị và hạn chế biến chứng.

Trong quá trình điều trị, các bác sỹ nhấn mạnh sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng đóng vai trò then chốt, đồng thời nhấn mạnh việc truyền thông đúng cách, hỗ trợ trẻ trong bữa ăn và tránh thái độ kỳ thị.

Theo Viện Sức khỏe tâm thần, tỷ lệ mắc rối loạn ăn uống ở trẻ em và thanh thiếu niên (tuổi từ 11-19) là từ 1,2% (nam) đến 5,7% (nữ), với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng trong những thập kỷ gần đây. Trong đó, giai đoạn từ giữa đến cuối tuổi vị thành niên là giai đoạn đỉnh điểm của các rối loạn ăn uống và các triệu chứng của bệnh. Ở Hoa Kỳ, thanh thiếu niên (từ 13 đến 18 tuổi) có tỷ lệ mắc chán ăn tâm thần 0,3%.

Các bác sỹ Viện Sức khỏe tâm thần khuyến cáo việc thanh thiếu niên hiện nay quan tâm đến ngoại hình và hình ảnh cơ thể của mình là điều bình thường về mặt phát triển, nhưng việc giảm cân đáng kể hoặc thói quen ăn uống quá hạn chế không phải là giai đoạn bình thường của tuổi vị thành niên. Những thanh thiếu niên có hành vi như vậy nên được đánh giá về các tình trạng nghiêm trọng như rối loạn ăn uống./.

Vì sao người bệnh cao huyết áp nên kiêng ăn mặn và cách hạn chế muối Khi người bệnh cao huyết áp ăn mặn sẽ làm tăng lượng Na+ trong máu, từ đó gây tăng áp lực thẩm thấu trong máu, tăng khối lượng tuần hoàn, tăng áp lực trong lòng mạch làm tăng huyết áp.