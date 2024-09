Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và tối 7/9, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo sáng 8/9, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều nơi./.