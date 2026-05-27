Cảnh báo suy thận cấp nguy hiểm do làm việc lâu dưới trời nắng nóng

Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai) cảnh báo số bệnh nhân bị suy thận cấp đang gia tăng mạnh. Điều đáng nói là nhiều người trẻ, khỏe, không có bệnh nền cũng có thể rơi vào vùng nguy hiểm chỉ sau vài giờ làm việc hoặc di chuyển dưới trời nắng nóng và không uống đủ nước.

Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai) vừa tiếp nhận nam thanh niên 25 tuổi (Hà Nội) trong tình trạng tức ngực, khó thở, đau mỏi cơ dữ dội và co rút chân tay sau một ngày làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng nhưng không uống đủ nước.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine - phản ánh chức năng lọc của thận tăng lên 400 µmol/L, cao gần gấp 4 lần bình thường, cảnh báo suy thận cấp và nguy cơ phải lọc máu.

Bác sỹ Tô Thị Ánh Huyền - Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nếu đến muộn hơn, khi độc chất tích tụ quá nhiều trong máu, bệnh nhân có thể phải lọc máu cấp cứu.

Sau 3 ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời, chức năng thận của bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Bác sỹ Huyền cảnh báo, đây là một trong nhiều ca suy thận cấp gia tăng trong mùa hè năm nay. Ngay cả người trẻ, khỏe mạnh, không có bệnh nền cũng có thể gặp nguy hiểm nếu làm việc hoặc di chuyển quá lâu dưới nền nhiệt cao.

Theo bác sỹ, mỗi mùa nắng nóng, bệnh viện tiếp nhận thêm nhiều ca suy thận cấp liên quan mất nước, trong đó không ít trường hợp là người trẻ, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Khi lao động hoặc di chuyển nhiều giờ dưới trời nắng, cơ thể tiết nhiều mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không được bù nước kịp thời, lượng máu đến thận giảm, làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp.

Bác sỹ Huyền cảnh báo cơ thể con người luôn có giới hạn chịu đựng. Ngoài ra, vận động quá sức trong thời tiết nóng bức có thể gây hủy cơ vân. Khi cơ bị tổn thương, các chất từ cơ đi vào máu có thể gây tắc ống thận, khiến chức năng thận suy giảm nhanh chóng.

Người dân cần đi khám sớm nếu sau khi làm việc ngoài trời xuất hiện các dấu hiệu như tiểu ít hoặc nhiều giờ không đi tiểu, nước tiểu sẫm màu, đau cơ dữ dội, chuột rút liên tục, mệt lả, chóng mặt, buồn nôn hoặc lơ mơ.

Các bác sỹ lưu ý tổn thương thận có thể diễn tiến rất nhanh chỉ sau một ngày mất nước nghiêm trọng. Khi có biểu hiện kiệt sức, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu sau khi đi nắng, không nên tự theo dõi tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để được xử trí kịp thời.

Để phòng nguy cơ suy thận trong mùa nắng nóng, bác sỹ khuyến cáo người dân nên uống nước chủ động, không đợi khát; hạn chế làm việc hoặc vận động ngoài trời từ 10 đến 16 giờ; nghỉ ngơi, hạ nhiệt và bù nước ngay khi cơ thể quá nóng hoặc mệt mỏi./.

