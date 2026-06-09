Cảnh giác nguy cơ rò điện tại bể bơi, khu vui chơi mùa Hè

EVNNPC khuyến nghị khách hàng nâng cao ý thức kiểm tra, sử dụng điện an toàn, đúng cách nhằm phòng ngừa tai nạn điện, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trong mùa Hè.

Mùa Hè là thời điểm nhu cầu vui chơi, giải trí tại các bể bơi, khu vui chơi dưới nước và các khu dịch vụ ngoài trời gia tăng.

Tuy nhiên, đây cũng là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện do môi trường ẩm ướt, đặc biệt nếu hệ thống điện không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khuyến nghị khách hàng nâng cao ý thức kiểm tra, sử dụng điện an toàn, đúng cách nhằm phòng ngừa tai nạn điện, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trong mùa Hè./.

Cà Mau: Hai người tử vong do điện giật khi thi công hàng rào Trong quá trình thi công, giàn khoan vô tình chạm vào đường dây dẫn điện của nhà hàng xóm chủ nhà khiến hai người được thuê thi công đóng cừ làm hàng rào tử vong tại chỗ.

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