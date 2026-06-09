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Cảnh giác nguy cơ rò điện tại bể bơi, khu vui chơi mùa Hè

EVNNPC khuyến nghị khách hàng nâng cao ý thức kiểm tra, sử dụng điện an toàn, đúng cách nhằm phòng ngừa tai nạn điện, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trong mùa Hè.

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Mùa Hè là thời điểm nhu cầu vui chơi, giải trí tại các bể bơi, khu vui chơi dưới nước và các khu dịch vụ ngoài trời gia tăng.

Tuy nhiên, đây cũng là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện do môi trường ẩm ướt, đặc biệt nếu hệ thống điện không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khuyến nghị khách hàng nâng cao ý thức kiểm tra, sử dụng điện an toàn, đúng cách nhằm phòng ngừa tai nạn điện, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trong mùa Hè./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Dịch vụ ngoài trời #Nguy cơ rò điện #Bể bơi #Khu vui chơi
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