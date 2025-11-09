Cảnh sát biển kiên quyết ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm IUU

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra 100% tàu cá có dấu hiện nghi vấn hoạt động sai tuyến hoặc vi phạm "3 không"; kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm với các trường hợp vi phạm.

Mặc dù bị ảnh hưởng của hoàn lưu của bão số 13, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vẫn trực tiếp ra kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống IUU trên khu vực biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia.

Tại các điểm kiểm tra, Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 yêu cầu các tàu nêu cao tinh thần trách nhiệm. Đồng thời, thường xuyên báo cáo tình hình về sở chỉ huy Bộ tư lệnh vùng; triển khai đồng bộ các biện pháp quan sát, trinh sát, không để sót mục tiêu, nhất là đối với các tàu mất kết nối hành trình (VMS).

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện kiểm tra kiểm soát 100% tàu cá có dấu hiện nghi vấn hoạt động sai tuyến hoặc vi phạm "3 không".

Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm không có vùng cấm các trường hợp vi phạm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm./.