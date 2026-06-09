Cao điểm du lịch Hè 2026: Điểm đến nào có giá vé bay tốt nhất cho người Việt?

Dựa trên dữ liệu đặt vé máy bay một chiều từ nền tảng du lịch số Agoda, được thực hiện từ tháng 3-5 cho các chuyến bay khởi hành từ tháng 6-8/2026, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm tiết lộ Thành phố Hồ Chí Minh-Tuy Hòa (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) là chặng bay nội địa mùa Hè có giá vé phải chăng nhất tại Việt Nam, với giá đặt chỗ chỉ khoảng 627.000 đồng. Trong khi đó, với chặng quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh-Kuala Lumpur có giá tốt nhất khi giá đặt chỗ chỉ khoảng 888.000 đồng.

Đáng chú ý, giữa “bão giá vé bay” cao điểm Hè, Agoda công bố danh sách các chặng bay nội địa và đi quốc tế có mức giá hấp dẫn nhất, giúp du khách dễ dàng cân đối ngân sách và lựa chọn điểm đến phù hợp.

Bay nội địa chặng nào có mức giá tốt nhất?

Với những du khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ hè tiết kiệm ngay trong nước, chặng Thành phố Hồ Chí Minh – Tuy Hòa (Đắk Lắk) đứng đầu danh sách với mức giá được ghi nhận từ khoảng 627.000 đồng.

Nổi tiếng với đường bờ biển đẹp và nhịp sống yên bình, Tuy Hòa là lựa chọn hấp dẫn cho du khách muốn tận hưởng kỳ nghỉ bên bờ biển với với mức chi phí dễ tiếp cận.

Một số chặng bay nội địa tiết kiệm khác bao gồm Đà Nẵng – Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh – Đà Nẵng, Tam Kỳ (Quảng Nam cũ nay thuộc Đà Nẵng) – Thành phố Hồ Chí Minh, và Thành phố Hồ Chí Minh – Quy Nhơn (Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai).

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao trong dịp cao điểm Hè. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với mức giá hợp lý không quá 700.000 đồng, những chặng bay này mở ra thêm nhiều lựa chọn để du khách khám phá các điểm đến ven biển và đô thị được yêu thích tại Việt Nam trong mùa hè năm nay.

Chặng bay quốc tế từ Việt Nam giá tốt

Những chuyến du lịch ngắn ngày đến các nước trong khu vực vẫn là lựa chọn lý tưởng để tận hưởng kỳ nghỉ hè mà không vượt ngân sách dự kiến. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur là chặng bay quốc tế có mức giá tốt nhất từ Việt Nam, với giá vé đặt trước từ khoảng 888.000 đồng.

Ông Vũ Ngọc Lâm gợi ý hành trình này đưa du khách đến với thủ đô sôi động của Malaysia, nơi du khách có thể thưởng thức ẩm thực đường phố phong phú và trải nghiệm mua sắm thú vị. Bên cạnh đó, quốc gia này còn sở hữu những bãi biển nổi tiếng, phố cổ di sản và các khu rừng nhiệt đới xanh mát chỉ cách thủ đô vài giờ di chuyển.

Ngoài ra, nhiều chặng bay quốc tế khác cũng có chi phí hợp lý như Thành phố Hồ Chí Minh – Johor Bahru (Malaysia), Thành phố Hồ Chí Minh – Singapore, Đà Nẵng – Kuala Lumpur và Thành phố Hồ Chí Minh – Bangkok cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho du khách Việt nhờ mức giá chỉ khoảng 1,2-1,3 triệu đồng.

Với thời gian di chuyển thuận tiện và mức giá dễ tiếp cận, du khách có thể dễ dàng lên kế hoạch cho một chuyến xuất ngoại ngắn ngày trong mùa Hè này./.

Vẻ đẹp Côn Đảo trong mắt du khách đến từ Hà Nội. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Mức giá được liệt kê trong bài đã bao gồm thuế và phí, đồng thời là mức giá thấp nhất được ghi nhận từ các lượt đặt vé tại tám thị trường châu Á, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam Tuy nhiên, ông Vũ Ngọc Lâm lưu ý, giá vé có thể thay đổi ở từng thời điểm: Các mức giá nêu trên được ghi nhận từ những lượt đặt vé thực tế trên Agoda, tuy nhiên những mức giá này có thể không còn áp dụng cho các lượt đặt vé trong tương lai.

Khan hiếm nhiên liệu, giá vé máy bay mùa Hè dự kiến tăng vọt Theo số liệu từ tổ chức Hiệp hội Du lịch Mỹ, giá vé máy bay trong tháng 3 vừa qua đã tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do sự đình trệ tại eo biển Hormuz.