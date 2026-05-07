Cập nhật U17 nữ Việt Nam-U17 nữ Myanmar 2-1: Hai siêu phẩm tuyệt đẹp

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang dẫn trước U17 nữ Myanmar 1-0 tại lượt cuối bảng A giải U17 nữ châu Á 2026 nhờ công của Linh Chi.

U17 nữ Việt Nam phải thắng để giành vé tứ kết. (Nguồn: AFC)

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang dẫn trước U17 nữ Myanmar 2-0 tại lượt cuối bảng A giải U17 nữ châu Á 2026.

Phút 18, từ chấm đá phạt cách khá xa khung thành, Linh Chi thực hiện cú sút trái phá đưa bóng ghim thẳng vào lưới U17 nữ Myanmar.

Phút 55, cũng từ tình huống đá phạt, Ngọc Ánh tung ra cú đá hiểm hóc đưa bóng thẳng vào góc cao khung thành Myanmar, nâng tỷ số 2-0 cho U17 nữ Việt Nam.

Phút 66, U17 nữ Myanmar bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

(Vietnam+)
