Cầu Vàng Đà Nẵng vào danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới

Vượt qua nhiều công trình mang tính biểu tượng lâu đời như cầu Brooklyn, Mỹ hay cầu cảng Sydney, Australia, Cầu Vàng được các chuyên gia của tạp chí Time Out đánh giá là một "hiện tượng" của ngành du lịch hiện đại, được thiết kế tối ưu cho kỷ nguyên truyền thông xã hội./.
Đà Nẵng tổ chức chuỗi lễ hội, sự kiện quy mô lớn dịp Tết Bính Ngọ 2026
Với thời gian tổ chức kéo dài, nội dung trải nghiệm phong phú, Lễ hội Ánh sáng và Di sản 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn du lịch mùa Xuân, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.