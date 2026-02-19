Multimedia

Cầu Vàng Đà Nẵng vào danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới

Cầu Vàng tại Đà Nẵng, Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới do Tạp chí du lịch Time Out (Anh) công bố tháng 2/2026.

Vượt qua nhiều công trình mang tính biểu tượng lâu đời như cầu Brooklyn, Mỹ hay cầu cảng Sydney, Australia, Cầu Vàng được các chuyên gia của tạp chí Time Out đánh giá là một "hiện tượng" của ngành du lịch hiện đại, được thiết kế tối ưu cho kỷ nguyên truyền thông xã hội./.

