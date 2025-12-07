Cesarea - thành phố La Mã ngủ yên bên bờ biển Israel

Cesarea, hay Caesarea Maritima, nằm lặng lẽ bên bờ Địa Trung Hải xanh thẳm của Israel, nơi tiếng sóng vỗ như nhịp thở đều đặn của lịch sử.

Dù thời gian đã trôi qua hơn hai thiên niên kỷ, vùng đất này vẫn giữ được vẻ uy nghi và bí ẩn của một thành phố từng làm rạng danh đế chế La Mã.

Đi giữa Cesarea ngày nay, người ta có cảm giác như đang bước vào một cuốn sách cổ, nơi từng trang giấy là từng lớp di tích xếp chồng lên nhau qua bao thời đại.

Ngày xưa, nơi đây chỉ là một khu định cư nhỏ của người Phoenicia có tên “Tháp của Straton,” Mãi đến khi vua Herod Đại đế nắm quyền, khoảng năm 22 trước Công nguyên, vùng đất ven biển này mới được biến thành một thành phố cảng đồ sộ.

Herod đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng Cesarea, đặt tên nó theo vị hoàng đế mà ông tôn kính - Caesar Augustus.

Với tài năng và tầm nhìn vượt thời đại, nhà vua cho xây cảng biển nhân tạo bằng ximăng thủy lực - một công nghệ tiên tiến hiếm có lúc bấy giờ - để tạo nên một trong những trung tâm thương mại lớn nhất vùng Đông Địa Trung Hải.

Trong những thế kỷ tiếp theo, Cesarea phát triển rực rỡ dưới sự cai trị của La Mã rồi Byzantine.

Nắp của một quan tài đá được trang trí bằng hình đầu Gorgon biểu tượng phổ biến trong nghệ thuật La Mã. (Ảnh: Thanh Bình/Vietnam+)

Những con đường lát đá, những tòa công trình tráng lệ, nhà hát, trường đua ngựa, các khu chợ tấp nập… là tất cả từng làm nên vẻ phồn hoa của thành phố này.

Cesarea trở thành thủ phủ hành chính của vùng Judea, là nơi giao lưu thương mại, văn hóa và tôn giáo quan trọng của toàn khu vực.

Vô số nhà tư tưởng và chức sắc tôn giáo đã đặt chân đến đây, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Kitô giáo sơ khai.

Thế nhưng, như bao thành phố cổ khác, Cesarea cũng không tránh khỏi sự tàn phá của chiến tranh và thời gian. Cơn biến động qua các thời kỳ đã khiến thành phố suy tàn.

Đến thời Trung cổ, khi quân Thập tự chinh chiếm đóng, họ đã xây thêm tường thành và pháo đài, tạo nên vẻ ngoài kiên cố, trầm mặc mà ngày nay du khách vẫn có thể nhìn thấy trên những bức tường đá xám phủ rêu.

Dẫu vậy, phần đẹp nhất của Cesarea có lẽ là sự cộng hưởng giữa tàn tích cổ và biển trời hiện đại. Dưới ánh nắng Địa Trung Hải, nhà hát La Mã cổ đại hiện ra với hàng ghế đá xếp vòng cung như vẫn vang vọng đâu đó tiếng reo của khán giả thuở xưa.

Không xa đó, nền móng của cung điện Herod nằm sát mép nước, nơi hồ bơi ven biển từng phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ của một thời vàng son.

Và nếu đi bộ dọc theo bờ biển, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp di tích trường đua ngựa - nơi những bánh xe gỗ từng lao vun vút trong các cuộc đua nghẹt thở.

Mỗi bước chân trên nền đá ấy như khiến người ta cảm nhận rõ hơn hơi thở của quá khứ.

Bức tường thành và pháo đài, tạo nên vẻ ngoài kiên cố, trầm mặc của Cesarea. (Ảnh: Thanh Bình/Vietnam+)

Cesarea ngày nay là một công viên quốc gia, một điểm hẹn tuyệt vời cho những ai yêu lịch sử và thích khám phá.

Con đường ven biển trải dài giữa ánh nắng và gió mặn, những quán càphê nhìn ra biển, các dịch vụ lặn ngắm tàn tích dưới nước - tất cả tạo nên một trải nghiệm vừa cổ kính vừa hiện đại.

Ở đó, người tham quan có thể thong thả ngồi bên bờ biển, để mặc sóng kể lại câu chuyện dài hai nghìn năm của thành phố này.

Nhìn Cesarea, người ta dễ nhận ra rằng lịch sử không bao giờ chỉ là những con số hay sự kiện nằm trên trang giấy.

Lịch sử ở đây có hình, có sắc, có hơi thở, có cả dư âm của những nền văn minh từng giao thoa.

Cesarea không chỉ là một pháo đài cổ hay một thương cảng La Mã; nó là chứng nhân sống động của thời gian, là điểm hẹn giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự phồn vinh của ngày xưa và vẻ yên bình của ngày nay./.

