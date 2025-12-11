Champions League: Arsenal vẫn 'vô đối," Man City đánh bại Real Madrid

Loạt trận vòng phân hạng Champions League diễn ra rạng sáng 11/12 đã khép lại với thành công đến từ các đại diện Anh.

Arsenal vẫn chưa có đối thủ

Arsenal tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại Champions League bằng chiến thắng cách biệt 3-0 ngay trên sân Club Brugge ở lượt trận thứ 6.

Noni Madueke đã tỏa sáng để đập tan những hoài nghi về mình khi lập cú đúp để giúp Pháo thủ thành London dẫn 2-0 sau 47 phút thi đấu.

Đến phút 56, Gabriel Martinelli khép lại đêm thăng hoa cho Arsenal bằng siêu phẩm ấn định chiến thắng 3-0.

Chiến thắng trước Club Brugge giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Mikel Arteta tiếp tục "vô đối" tại đấu trường Champions League. Arsenal toàn thắng cả 6 lượt trận, ghi đến 17 bàn và mới chỉ thủng lưới 1 lần.

Với thành tích ấn tượng này, Arsenal trở thành đội bóng Anh thứ 5 trong lịch sử thắng cả sáu trận mở màn một mùa giải Cúp C1/Champions League, sau MU, Leeds United, Liverpool và Man City.

Giành 18 điểm sau 6 lượt trận, Arsenal coi như đã có vé góp mặt ở vòng 1/8 và đang được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc cúp vô địch Champions League mùa này.

Manchester City ngược dòng hạ Real Madrid

Cùng với Arsenal, Manchester City cũng có được niềm vui trọn vẹn khi giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ nhiều duyên nợ Real Madrid.

Tại Bernabeu, Real Madrid không có đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng chân sút, nhưng vẫn tạo nên thế trận cân bằng trước Manchester City.

Thậm chí, đến phút 28, đội chủ nhà còn có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Từ tình huống phản công nhanh, Jude Bellingham chuyền bóng cho Rodrygo băng xuống dứt điểm chéo góc đánh bại Gigi Donnarumma.

Man City ngược dòng hạ Real Madrid tại Bernabeu. (Nguồn: Man City)

Tuy nhiên, niềm vui của Kền kền trắng chỉ diễn ra đúng 7 phút trước khi Nico O'Reilly đá bồi cận thành từ tình huống cản phá của Thibaut Courtois gỡ hòa 1-1.

Ngay trước giờ nghỉ, điều không muốn tiếp tục đến với Real khi VAR xác định Antonio Rudiger đã kéo ngã Erling Haaland trong vòng cấm và cho Man City hưởng penalty.

Trên chấm 11m người Na Uy lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền đưa Man City vượt lên dẫn 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu tâm điểm của lượt trận thứ 6 vòng phân hạng.

Với trận thắng này, Manchester City đã có được 13 điểm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Champions League.

Còn với Real Madrid, đây là thất bại sân nhà thứ hai liên tiếp của họ, sau trận thua 0-2 trước Celta Vigo cuối tuần trước.

Kết quả tệ hại này càng đè thêm áp lực lên Huấn luyện viên Xabi Alonso trong bối cảnh Kền kền trắng chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ở loạt trận này, đại diện còn lại của Anh là Newcastle United cũng đã có thêm 1 điểm sau trận hòa 2-2 đáng tiếc ngay trên sân của Bayer Leverkusen.

Anthony Gordon có ngày thi đấu tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo cho Álex Grimaldo lập công. Tuy nhiên, Newcastle không thể chiến thắng khi để Álex Grimaldo gỡ hòa cho Leverkusen ở phút 88.

Đội bóng của Jose Mourinho sáng cửa đi tiếp

Sau chuỗi 4 trận toàn thua, Benfica dưới Huấn luyện viên Jose Mourinho tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-0 trước Napoli.

Richard Ríos chính là cái cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất trong cuộc chạm trán này khi để lại dấu giày trong cả hai bàn thắng của Benfica.

Richard Ríos phá vỡ thế cân bằng về kết quả với cú sút chéo góc mở tỷ số 1-0 ở phút 20, trước khi kiến tạo cho Leandro Barreiro đánh gót ngẫu hứng, ấn định chiến thắng 2-0 cho Benfica ở phút 49.

Chiến thắng này giúp Benfica có được 6 điểm để tiếp tục hy vọng giành suất tham dự play-off tranh vé vào vòng knock-out.

Jose Mourinho cùng Benfica có chiến thắng thứ 2 liên tiếp.

Còn với cá nhân Jose Mourinho, ông đã chạm cột mốc đáng nhớ khi trở thành huấn luyện viên thứ năm trong lịch sử có 150 trận tại sân chơi số danh giá nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ. Mourinho chỉ đứng sau Carlo Ancelotti (218 trận), Ngài Alex Ferguson (190), Pep Guardiola (185) và Arsene Wenger (178).

Trong sự nghiệp của mình, Huấn luyện viên Jose Mourinho cũng đã từng có 2 lần đăng quang ngôi vô địch cùng Porto (2004) và Inter (2010).

Cũng ở loạt trận này, sau chuỗi 5 trận toàn thua, Ajax cuối cùng cũng đã có được chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Qarabağ 4-2.

Trận thắng này giúp Ajax có 3 điểm để thoát khỏi vị trí cuối cùng, nhưng cơ hội để giành suất play-off là khá mong manh./.

Champions League: Xác định đội thứ 2 vượt qua vòng phân hạng Bayern Munich đã ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Sporting để trở thành đội bóng thứ 2 chính thức vượt qua vòng phân hạng.