Champions League hôm nay 21/10: Nhiều trận cầu căng thẳng

Đêm nay và rạng sáng 22/10, Champions League sẽ tiếp tục guồng quay với nhiều trận cầu hấp dẫn tại lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

"Duyên nợ" bóng đá Anh-Tây Ban Nha

Sau ngày ra quân với 4 cặp đấu, các đại diện của bóng đá Anh và Tây Ban Nha lại khá "duyên nợ" khi có hai cặp đấu tại lượt trận thứ ba - Arsenal-Atletico và Villarreal-Manchester City.

Cuộc chạm trán giữa Arsenal và Atletico chính là một trong những trận đấu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ ở lượt trận này.

Trước trận này, Arsenal đang có phong độ vô cùng ấn tượng với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có đến 7 chiến thắng và trận hòa duy nhất là trước đối thủ khó chơi Manchester City.

Thành tích ấn tượng đó giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Mikel Arteta củng cố vững chắc ngôi đầu Premier League. Còn ở Champions League, họ cũng đang toàn thắng sau hai lượt trận mùa này để nằm trong nhóm dẫn đầu vòng phân hạng.

Đáng chú ý hơn, Arsenal đã thắng liên tiếp 11 trận sân nhà tại vòng bảng Champions League mà không để thủng lưới bàn nào, một kỷ lục đáng nể.

Pháo thủ thành London cũng sẽ chính thức chạm mốc 100 trận thắng tại sân chơi danh giá nhất châu Âu nếu như đánh bại Atletico Madrid tại Emirates.

Tất nhiên, đây chắc chắn là nhiệm vụ không dễ dàng với thầy trò Mikel Arteta khi mà Atletico không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.

Atletico của Diego Simeone không có phong độ ổn định đầu mùa nhưng họ luôn biết cách để gây khó cho đối thủ mạnh.

Trước trận này, Atletico Madrid cũng đang có được thành tích cân bằng trong những cuộc chạm trán Arsenal trước đó khi cả hai cùng có 1 trận thắng, 1 thua và hòa 2 trận.

Atletico hiện cũng có 3 điểm tại Champions League nhờ chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Eintracht Frankfurt sau khi đánh rơi điểm đáng tiếc trước Liverpool ở ngày ra quân.

Trong khi đó, Manchester City sẽ phải hành quân đến đất Tây Ban Nha để làm khách trên sân De la Ceramica của Villarreal.

Man City tiếp tục bay cao nhờ Haaland? (Nguồn: Getty Images)

Đoàn quân của Pep Guardiola có màn chạy đà cho trận đấu này bằng chiến thắng nhẹ nhàng trước Everton cuối tuần qua, để leo lên vị trí thứ 2 Premier League.

Man City cũng đang có phong độ ổn định với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 6 chiến thắng trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Villarreal lại vừa trải qua ba trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, hiện cũng đang mới chỉ có 1 điểm tại sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Rõ ràng, Man City đang được đánh giá cao hơn và với sự tỏa sáng của Erling Haaland thời gian qua giúp họ tự tin hướng đến chiến thắng ở Champions League mùa này.

"Ông lớn" khẳng định vị thế

Ngoài hai cặp đấu nói trên, loạt trận đêm nay và rạng sáng 22/10 còn nhiều trận cầu hấp dẫn khác, trong đó đáng chú ý là có sự góp mặt của Barcelona và Paris Saint-Germain.

Sau thất bại trước Paris Saint-Germain, Barcelona đang rất muốn tìm lại niềm vui khi đón tiếp Olympiacos trên sân nhà Olimpico Lluis Companys ở trận đấu sớm nhất lượt trận thứ 3.

Trước cuộc chạm trán này, đoàn quân của Huấn luyện viên Hansi Flick đã có màn chạy đà thuận lợi bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Girona.

Ngoài chiến thắng cuối tuần qua, Barcelona có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt trước đối thủ. Cách đây 8 năm, Barcelona từng khiến Olympiacos tay trắng ra về bằng chiến thắng 3-1 khi đón tiếp đối thủ này.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain sẽ có chuyến hành quân đến Đức để đối đầu với Leverkusen.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 11 năm hai đội bóng này mới lại có dịp chạm trán nhau. Ở lần gặp nhau trước đó (năm 2014), PSG thi đấu lấn lướt để giành chiến thắng 4-0 ngay trên sân khách và đánh bại Leverkusen 2-1 trên sân nhà.

PSG sẽ là thách thức không dễ dàng với Leverkusen. (Nguồn: Getty Images)

So với lần đối đầu trước đó, PSG giờ đây thậm chí còn được đánh giá cao hơn và đang chính là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa này. Những chiến thắng trước Atalanta (4-0) và Barcelona (2-1) phần nào đã khẳng định cho điều đó.

Trái ngược PSG, Leverkusen mùa này không có được phong độ ổn định. Họ cũng biết đến chiến thắng ở Champions League dù mới chỉ gặp đối thủ yếu hơn là Copenhagen và PSV Eindhoven.

Cũng ở loạt trận này, Inter Milan sẽ làm khách trên sân Union Saint-Gilloise - đội bóng gây bất ngờ bằng việc đánh bại Benfica nhưng ngay sau đó phải nhận thảm bại trước Newcastle.

Ở các cặp đấu khác, Dortmund cũng phải chơi trên sân Copenhagen, Napoli đối đầu Copenhagen còn Newcastle gặp Benfica.

Lịch thi đấu Champions League Ngày 21/10

23h45 Barcelona - Olympiacos

23h45 Kairat Almaty - Pafos FC Ngày 22/10

02h00 Newcastle - Benfica

02h00 Leverkusen - Paris Saint-Germain

02h00 Arsenal - Atletico

02h00 PSV - Napoli

02h00 Villarreal - Man City

02h00 Union St.Gilloise - Inter

02h00 FC Copenhagen - Dortmund