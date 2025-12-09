Champions League: Liverpool, Chelsea đối mặt thách thức trên đất Italy

Đêm nay và rạng sáng 10/12, Champions League sẽ bước vào lượt trận thứ 6 vòng phân hạng với nhiều cuộc chạm trán hấp dẫn, trong đó tâm điểm sẽ là "đại chiến" giữa các đại diện của Anh và Italy.

Liverpool nhận thêm "trái đắng"?

Liverpool và Chelsea - hai đại diện của bóng đá Anh được dự báo sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn trong chuyến làm khách tại Italy.

Từ vị thế là ứng viên cho chức vô địch Champions League, Liverpool giờ đây lại đang bị ví như "miếng mồi ngon" cho các đối thủ sau chuỗi thành tích vô cùng thất vọng trên hai đấu trường chính là Premier League và Champions League.

Hai trận hòa liên tiếp trước các đội bóng tân binh và trải qua chuỗi 3/4 trận không thắng đẩy đoàn quân của Arne Slot xuống thứ 9 ở Ngoại hạng Anh.

Tại đấu trường Champions League, mọi chuyện cũng không mấy khả quan với The Kop. Họ vừa phải nhận thảm bại 1-4 trước PSV ngay trên sân nhà, qua đó ngậm ngùi với vị trí thứ 13 với 9 điểm.

Những kết quả thất vọng vừa qua khiến nhiều người lo ngại cho "số phận" của Liverpool trong chuyến làm khách trên sân của Inter Milan - đội bóng chỉ mới thua 1 trận tại Champions League mùa này.

Trước chuyến làm khách này, nội bộ của Liverpool đang trở nên rối ren khi Mohamed Salah công khai chỉ trích đội bóng lẫn Huấn luyện viên Arne Slot.

Hệ quả, Mohamed Salah đã bị gạch tên khỏi đội hình Liverpool tham dự trận đấu với Inter Milan ở lượt trận thứ 6 Champions League.

Salah không có tên trong danh sách Liverpool đấu Inter. (Nguồn: AFP)

Không có Salah, hàng công Liverpool càng thêm mỏng khi Cody Gakpo và Federico Chiesa cũng vắng mặt. Huấn luyện viên Slot giờ đây chỉ còn biết trông cậy ở Hugo Ekitike, Alexander Isak, Rio Ngumoha và Florian Wirtz.

Trái ngược với Liverpool, Inter Milan lại thi đấu ấn tượng tại Champions League với 4 chiến thắng liên tiếp. Trận thua Atletico Madrid ở lượt 5 được xem như sảy chân để thầy trò ông Cristian Chivu vững bước hơn trên hành trình còn lại.

Trước trận gặp Liverpool, Inter cũng đang có phong độ tốt khi giành đến 10 chiến thắng trong tổng số 11 trận sân nhà gần đây tại vòng bảng Champions League.

Nếu giành chiến thắng trước Liverpool, Inter không chỉ chắc chắn vượt qua vòng phân hạng mà còn tiến gần hơn tấm vé trực tiếp góp mặt ở vòng knock-out.

Chelsea đối mặt thử thách

Cùng với Liverpool, Chelsea chắc chắn cũng không dễ thở chút nào khi làm khách trên sân của Atalanta.

Trước cuộc gặp này, cả hai đội bóng đang cùng có được 10 điểm. Chelsea đứng ở vị trí thứ 7, xếp trên Atalanta 3 bậc nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Chelsea không thắng ở ba trận gần nhất. (Nguồn: Sky)

So với thành tích, Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn Atalanta song phong độ hiện tại khiến người ta nghi ngại về sức mạnh của The Blues.

Đoàn quân của Enzo Maresca không có được sự ổn định thời gian qua. Họ trải qua 3 trận không thắng, trong đó có thất bại 1-3 trước đội bóng tân binh Leeds United.

Trái lại, Atalanta lại là đội bóng luôn mang đến tiềm ẩn cho mọi đội bóng. Sau thảm bại 0-4 tại Parc des Princes trước PSG ở vòng đấu mở màn, Atalanta đã chứng minh năng lực của mình bằng 3 chiến thắng và 1 trận hòa ở 4 lượt trận gần nhất.

Với những gì đã thể hiện, Atalanta hoàn toàn có thể gây khó và không loại trừ họ sẽ khiến Chelsea phải nhận "trái đắng" khi rời sân Gewiss.

Bayern, Barcelona tạo "mưa bàn thắng"

Trái ngược với những thách thức mà Liverpool và Chelsea đối mặt, Bayern Munich và Barcelona lại được dự đoán sẽ có những chiến thắng tưng bừng ở lượt trận thứ 6.

Bayern Munich sẽ thi đấu trên sân nhà Allianz để đón tiếp Sporting CP - đội bóng ưa thích của Hùm xám với thành tích bất bại - thắng 3, hòa 1.

Bảng xếp hạng Champions League: Arsenal lên đỉnh, vượt qua vòng phân hạng Chiến thắng tưng bừng trước Bayern Munich giúp Arsenal là đội duy nhất đang toàn thắng, vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng và trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng phân hạng Champions League.

Bayern Munich đang có phong độ ổn định và nếu tiếp tục duy trì họ rất có thể tạo nên "cơn mưa bàn thắng" trong cuộc chạm trán này.

Ở mùa giải 2008-09, Bayern từng chạm trán Sporting và đã giành những chiến thắng tưng bừng 5-0 trên sân đối thủ và 7-0 tại Allianz.

Barcelona thăng hoa với chuỗi trận thắng ấn tượng. (Nguồn: Getty Images)

Trong khi đó, kể từ sau trận thua Chelsea, Barcelona đã trở lại mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp tại La Liga, ghi đến 11 bàn bàn thắng, trong đó phải kể đến trận thắng Real Betis 5-3 cuối tuần qua.

Sự thăng hoa của Barcelona nhiều khả năng sẽ tiếp diễn khi họ được thi đấu trên sân nhà để đón tiếp Frankfurt - đội bóng đã thủng lưới 13 bàn trong 4 trận gần nhất, đỉnh điểm là thảm bại kinh hoàng 0-6 trước RB Leipzig.

Lịch thi đấu Champions League Ngày 9/12

22h30 Kairat Almaty - Olympiacos Ngày 10/12

00h45 Bayern Munich - Sporting

03h00 AS Monaco - Galatasaray

03h00 Tottenham - Slavia Prague

03h00 Union St.Gilloise - Marseille

03h00 Atalanta - Chelsea

03h00 Inter - Liverpool

03h00 PSV - Atletico

03h00 Barcelona - Frankfurt