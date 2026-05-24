Châu Á trở thành tâm điểm trong kế hoạch mở rộng mới của Citigroup

Tập đoàn tài chính Citigroup (Citi) vừa công bố kế hoạch phân bổ một phần đáng kể nguồn lực tuyển dụng mảng quản lý tài sản toàn cầu cho khu vực châu Á.

Đây là thị trường mà bộ phận ngân hàng tư nhân của Citi đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và hiệu suất sinh lời cao vượt trội so với các khu vực khác.

Sự ưu tiên dành cho thị trường châu Á được minh chứng qua những con số tài chính ấn tượng.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, mảng quản lý tài sản tại khu vực này bao gồm Nhật Bản, Bắc Á, Nam Á và Australia đã mang về doanh thu 3 tỷ USD trong năm 2025, đóng góp tới 35% tổng doanh thu cho mảng quản lý tài sản toàn cầu của Citi.

Lợi nhuận ròng của mảng này cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ gần 50% so với năm trước đó, đạt mốc 1,5 tỷ USD.

Để duy trì đà hưng phấn này, Giám đốc quản lý tài sản toàn cầu của Citi, ông Andy Sieg tiết lộ tập đoàn sẽ phân bổ một tỷ lệ nhân sự "khủng" cho châu Á trong kế hoạch tuyển dụng mới.

Cụ thể, Citi dự kiến bổ sung khoảng 100 chuyên gia ngân hàng tư nhân và 400 nhân sự chuyên trách trên toàn thế giới.

Ông Sieg khẳng định lượng nhân sự đổ vào châu Á sẽ tương xứng với vị thế là trụ cột doanh thu lớn nhất của tập đoàn, đồng thời đánh giá đây là khu vực hoạt động hiệu quả nhất trong hệ thống.

Chiến lược tăng cường cho châu Á là một phần trong kế hoạch cải tổ sâu rộng do Giám đốc điều hành (CEO) Jane Fraser khởi xướng, nhằm đơn giản hóa bộ máy và tập trung vốn vào các mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao.

Thực tế, dù đã rút khỏi mảng ngân hàng bán lẻ tại 14 thị trường quốc tế, Citi vẫn giữ lại và củng cố hoạt động quản lý tài sản, thẻ tín dụng tại hai "đầu tàu" tài chính là Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Đánh giá về môi trường kinh doanh hiện tại, Citi thừa nhận thị trường đang trải qua giai đoạn phức tạp với nhiều biến động về chính trị và chính sách. Tuy nhiên, Citi dẫn chứng Indonesia như một ví dụ điển hình về cách ngân hàng hỗ trợ các khách hàng giàu có vượt qua các giai đoạn thị trường và chính sách đầy biến động.

Quyết tâm của Citi không chỉ dừng lại ở những bước tiến khiêm tốn. Ông Sieg nhấn mạnh hội đồng quản trị và CEO Jane Fraser kỳ vọng sẽ xây dựng Citi trở thành một định chế dẫn đầu trong ngành quản lý tài sản toàn cầu, thay vì chỉ hài lòng với những cải thiện mang tính cục bộ như hiện nay./.

Tạo thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam Tại buổi tiếp quan chức của Amazon, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.