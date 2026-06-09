Châu Âu cảnh báo làn sóng ma túy tổng hợp mới với nhiều chất cực độc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Cơ quan Phòng chống Ma túy Liên minh châu Âu (EUDA) ngày 9/6 công bố báo cáo thường niên, cảnh báo thị trường ma túy tại châu Âu đang biến đổi với tốc độ chưa từng có, do sự xuất hiện ngày càng nhiều chất hướng thần mới và opioid tổng hợp cực mạnh, làm gia tăng rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo báo cáo, số lượng chất hướng thần mới (NPS) tiếp tục tăng, với 50 chất được phát hiện năm 2025, so với 47 chất năm 2024 và 26 chất năm 2023. EUDA hiện giám sát khoảng 1.050 loại chất tổng hợp được sản xuất trong phòng thí nghiệm.

Giám đốc EUDA Lorraine Nolan cho biết thị trường ma túy đang thay đổi nhanh chóng, khiến người sử dụng có nguy cơ tiếp cận các chất cực mạnh mà không nhận thức được mức độ nguy hiểm.

Mối quan ngại lớn nhất là sự gia tăng opioid tổng hợp. Năm 2025, hệ thống cảnh báo sớm của EU phát hiện thêm 7 chất mới, gồm nitazene và orphine - những chất có nguy cơ gây tử vong cao do quá liều.

Fentanyl, loại opioid từng gây khủng hoảng tại Mỹ, cũng đang được châu Âu theo dõi chặt chẽ hơn.

Theo bà Ivana Obradovic (OFDT), nguồn cung ma túy tổng hợp tại châu Âu tăng mạnh, với hàm lượng hoạt chất cao hơn trước, trong khi khoảng 1/3 sản phẩm bị pha trộn hoặc làm giả, làm gia tăng rủi ro sức khỏe.

EUDA cảnh báo các chất tổng hợp đang được ngụy trang dưới nhiều hình thức, trong đó có thuốc lá điện tử chứa cần sa tổng hợp, có thể trở thành kênh đưa các chất nguy hiểm đến người dùng trẻ.

Theo thống kê, ma túy tổng hợp hiện liên quan tới phần lớn các ca tử vong do sốc thuốc tại EU, với khoảng 7.600 ca tử vong do quá liều mỗi năm.

Thị trường cần sa và cocaine cũng biến động mạnh. EUDA ước tính khoảng 4,3 triệu người châu Âu sử dụng cocaine trong năm 2025, đây cũng là chất liên quan nhiều nhất đến các ca cấp cứu tại bệnh viện.

Dù lượng cocaine bị thu giữ giảm từ 419 tấn xuống 330 tấn, EUDA cho rằng các tổ chức tội phạm có thể đã chuyển sang các lô hàng nhỏ và phân tán hơn để tránh bị phát hiện.

Ngoài ra, việc lạm dụng ketamine cũng gia tăng rõ rệt, với số người tìm kiếm hỗ trợ y tế tăng gấp 4 lần trong 5 năm qua, theo OFDT./.

Chile thu giữ lượng ma túy lớn nhất trong lịch sử chuẩn bị xuất sang châu Âu Chile thu giữ hơn 100 tấn ma túy giấu trong lô hàng gỗ xẻ chuẩn bị xuất khẩu sang châu Âu, trị giá hơn 8,3 tỷ USD trên thị trường chợ đen.