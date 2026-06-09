Châu Âu đối mặt nhiều thách thức trong mùa Đông do tình hình xung đột ở Hormuz

Các hợp đồng cung cấp điện cho mùa đông tại Liên minh châu Âu (EU) đã tăng vọt, vượt qua cả mức đỉnh ghi nhận trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

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Tại Đức và Italy, các hợp đồng điện năng cơ bản cho mùa Đông hiện được giao dịch ở mức trên 110 Euro và 120 Euro/megawatt-giờ (MWh). Theo dữ liệu từ Tập đoàn Chứng khoán London (LSEG), giá dự báo cho năm 2027 lần lượt là 92 Euro và 104 Euro/MWh.

Kể từ cuối tháng 2, hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz – tuyến huyết mạch của dòng chảy năng lượng toàn cầu gần như bị đình trệ. Sự gián đoạn nguồn cung này đã đẩy giá dầu và khí đốt tăng mạnh, kéo theo chi phí điện năng leo thang.

Để điều tiết sự mất cân bằng trong nội khối EU, các tuyến truyền tải điện quy mô lớn đã được thiết lập nhằm đảm bảo dòng điện từ các quốc gia dư thừa như Pháp và Na Uy sang các khu vực thiếu hụt. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt khí hóa lỏng trên phạm vi toàn cầu đã gia tăng áp lực lên giá cả. Các doanh nghiệp sản xuất điện đã phản ánh yếu tố này vào biểu giá, khiến giá bán buôn tiếp tục leo thang./.