Chế biến, chế tạo tăng mạnh giúp sản xuất công nghiệp 11 tháng tăng 9,3%

Ngày 6/12, Cục Thống kê công bố tình hình sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực trong 11 tháng. Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cao hơn đáng kể so với con số 8,3% đạt được trong 11/2024.

Báo cáo cũng cho biết trong tháng 11, sản xuất công nghiệp ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, do các doanh nghiệp tăng cường sản xuất nhằm chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu dịp cuối năm.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bốn ngành công nghiệp cấp 1 của 11 tháng, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đạt tốc độ tăng trưởng 10,6% (so với mức 9,6% cùng kỳ năm 2024), đóng góp tới 8,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Các ngành còn lại cũng ghi nhận tăng trưởng ổn định, trong đó ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,4%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,5%, ngành khai khoáng tăng 0,9% (đáng chú ý là cùng kỳ năm 2024, ngành này giảm 6,7%).

Xét theo các ngành công nghiệp trọng điểm cấp II trong 11 tháng, nhiều lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, nổi bật là sản xuất xe có động cơ tăng 22,0%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 16,5%, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 16,4%, sản xuất kim loại tăng 15,5%, sản xuất trang phục tăng 13,5%.

Ở chiều ngược lại, một số ngành chủ lực tăng thấp hoặc giảm là khai thác than cứng và than non chỉ tăng 3,7%, trong khi khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 2,7%.

Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp được ghi nhận đồng đều ở 34/63 địa phương. Nhiều địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng trưởng khá nhờ vào sự bứt phá của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất, phân phối điện.

Các địa phương có chỉ số sản xuất ngành chế biến, chế tạo 11 tháng tăng cao gồm: Quảng Ninh (33,8%), Phú Thọ (28,8%), Ninh Bình (23,4%), Thanh Hóa (17,5%), Bắc Ninh và Hải Phòng (cùng tăng 16,9%).

Về mặt sản phẩm, nhiều mặt hàng công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng ấn tượng trong 11 tháng, trong đó ôtô tăng 37,4%, tivi tăng 19,0%, thép cán tăng 18,5%, thức ăn cho thủy sản tăng 14,8%, quần áo mặc thường tăng 14,2%, ximăng tăng 14,1%. Tuy nhiên, một số sản phẩm có mức giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, như khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 5,9% và vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 1,8%.

Cùng với đà tăng trưởng sản xuất, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp (tại thời điểm 1/11) cũng cho thấy xu hướng phục hồi tích cực. Tổng số lao động tăng 3,7% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, số lao động ngành chế biến, chế tạo tăng 3,9%. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là khu vực ghi nhận tỷ lệ tăng lao động cao nhất, đạt 4,5% so với cùng thời điểm năm 2024./.

