Chế độ ăn giàu cysteine giúp phục hồi ruột bị tổn thương.

Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nature cho thấy chế độ ăn giàu axit amin cysteine có thể hỗ trợ tái tạo niêm mạc ruột bị tổn thương do quá trình xạ trị hoặc hóa trị.

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) khẳng định cysteine có tác động mạnh mẽ nhất đến các tế bào gốc đường ruột trong số 20 loại axit amin được họ thử nghiệm.

Các thực phẩm giàu cysteine bao gồm thịt lợn, thịt bò, cá, trứng, sữa chua ít béo, phô mai, yến mạch, đậu lăng, hạt hướng dương... Khi được hấp thu, cysteine chuyển hóa thành các phân tử CoA, kích thích tế bào miễn dịch CD8 T tiết ra IL-22, một protein đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào gốc đường ruột.

Ngoài ra, các thí nghiệm của nhóm nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn giàu cysteine đã giúp giảm tổn thương đường ruột ở chuột được điều trị bằng thuốc hóa trị 5-fluorouracil - loại thuốc thường gây hại cho niêm mạc ruột.

Giáo sư Omer Yilmaz - trưởng nhóm nghiên cứu - nhấn mạnh: “Điểm đặc biệt trong dự án này là chúng tôi không sử dụng phân tử tổng hợp, mà tận dụng chính những hợp chất tự nhiên từ thực phẩm.”

Các nhà khoa học kỳ vọng nếu kết quả này được xác nhận ở người, chế độ ăn giàu cysteine có thể trở thành phương pháp hỗ trợ quan trọng, giúp bệnh nhân ung thư giảm bớt tác dụng phụ trong quá trình điều trị./.

