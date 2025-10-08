Check-in khắp thế giới, kết nối không biên giới cùng mạng di động MobiFone

Mùa thu được xem là thời điểm lý tưởng cho những chuyến du lịch và trải nghiệm mới. Thời tiết mát mẻ, không khí trong lành cùng cảnh sắc lãng mạn khiến mùa thu trở thành mùa của những hành trình khám phá và tận hưởng. Đây cũng là cơ hội để du khách tìm hiểu, cảm nhận những giá trị văn hóa đặc trưng ở nhiều quốc gia, vùng miền khác nhau.

Để hành trình của khách hàng thêm trọn vẹn, yếu tố kết nối ổn định và thuận tiện luôn đóng vai trò quan trọng.

Thấu hiểu nhu cầu đó, MobiFone triển khai loạt gói cước chuyển vùng quốc tế với nhiều ưu đãi đặc biệt, giúp người dùng dễ dàng duy trì liên lạc, truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi. Với chất lượng dịch vụ vượt trội và chính sách linh hoạt, MobiFone mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm kết nối toàn cầu an toàn, tiện lợi và đáng tin cậy trong mỗi chuyến đi.

Nếu du khách lựa chọn Trung Quốc, quốc gia có nền văn hóa lâu đời cùng những đô thị hiện đại bậc nhất, MobiFone mang đến gói Go China với 8GB dung lượng trong 10 ngày, giá 500.000 đồng. Đây là giải pháp tiện lợi để du khách có thể dễ dàng sử dụng bản đồ, công cụ dịch thuật, nhắn tin hay lướt mạng xã hội. Chỉ với vài thao tác đơn giản, soạn tin DK GC gửi 9199, hành trình của bạn tại Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến sẽ thêm phần thuận lợi và trọn vẹn.

Không kém phần hấp dẫn, Nhật Bản cũng là điểm đến lý tưởng cho mùa thu khi những rừng phong đỏ Momiji phủ kín Kyoto, Nikko hay những con phố cổ kính tại Tokyo. Đồng hành cùng bạn trên hành trình này là gói Go Japan với dung lượng 10GB sử dụng trong 10 ngày, giá 500.000 đồng. Gói cước mang đến tốc độ ổn định, đảm bảo mọi nhu cầu kết nối, từ liên lạc, gọi video về cho gia đình, đến gửi email và làm việc từ xa. Việc đăng ký cũng rất đơn giản, chỉ cần soạn tin DK GJ gửi 9199 và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến đi của mình.

Với những ai lựa chọn Hàn Quốc cho hành trình mùa thu này, gói cước Go Korea sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Với dung lượng lên tới 20GB trong 10 ngày chỉ với 200.000 đồng, du khách có thể thoải mái truy cập Internet để tra cứu địa điểm, đặt dịch vụ, gọi bản đồ hay đơn giản là chia sẻ những bức ảnh check-in tuyệt đẹp trên mạng xã hội. Mỗi khoảnh khắc bên hàng cây ngân hạnh vàng rực ở Seoul, Busan hay Jeju đều sẽ được lưu giữ và lan tỏa tức thì. Để đăng ký gói cước, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn DK GK gửi 9199.

Xa hơn một chút, mùa xuân tại Australia (diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11) cũng là thời điểm tuyệt đẹp để ghé thăm xứ sở chuột túi. Trong những ngày hoa nở rực rỡ tại Sydney, Melbourne hay Brisbane, bạn có thể thoải mái tận hưởng hành trình nhờ gói Go Australia. Với dung lượng 10GB trong 15 ngày, giá chỉ 350.000 đồng, gói cước giúp bạn duy trì kết nối trong suốt chuyến đi dài ngày, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo trải nghiệm mượt mà. Để đăng ký, khách hàng chỉ cần soạn DK GAU gửi 9199.

Không thể không nhắc tới châu Âu - điểm đến mơ ước của mọi du khách vào mùa thu. Vẻ đẹp cổ điển và lãng mạn của Paris, những con kênh Amsterdam, sắc thu ở Prague hay Vienna đều trở nên sống động hơn khi bạn có thể chia sẻ tức thì với người thân, bạn bè. MobiFone mang đến hai lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu: gói EU1 với dung lượng 10GB trong 15 ngày, giá 400.000 đồng; và gói EU2 với dung lượng 20GB trong 30 ngày, giá 800.000 đồng. Với phạm vi áp dụng tại 31 quốc gia châu Âu, các gói cước này là giải pháp hoàn hảo cho cả chuyến đi ngắn ngày lẫn hành trình dài khám phá châu Âu. Đăng ký gói EU1 bằng cách soạn DK EU1 gửi 9199, hoặc gói EU2 bằng cách soạn DK EU2 gửi 9199.

Điểm chung của các gói cước chuyển vùng quốc tế MobiFone chính là sự tiện lợi và tiết kiệm. Thay vì phải lo lắng về chi phí roaming cao, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi đã có sẵn dung lượng lớn với mức giá hợp lý. Không cần thay SIM, không cần thủ tục phức tạp, chỉ với một tin nhắn đăng ký, điện thoại của bạn sẽ tự động kết nối với các nhà mạng đối tác quốc tế của MobiFone, đảm bảo tốc độ ổn định và độ phủ sóng rộng khắp. Dù bạn đi du lịch, du học hay công tác, việc giữ liên lạc với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp chưa bao giờ dễ dàng đến vậy.

Đặc biệt, MobiFone luôn đồng hành cùng khách hàng với dịch vụ chăm sóc 24/7. Trong mọi tình huống, bạn sẽ được hỗ trợ kịp thời để hành trình không gặp bất kỳ gián đoạn nào. Đây chính là cam kết của MobiFone trong việc mang đến cho khách hàng trải nghiệm kết nối toàn cầu an toàn, tiện lợi và trọn vẹn nhất.

Mùa thu là mùa của những chuyến đi, là khoảng thời gian để tận hưởng, để lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Và với các gói Go Korea, Go Japan, Go China, Go Australia, Go EU, MobiFone giúp bạn an tâm tận hưởng trọn vẹn hành trình, để mỗi khoảnh khắc trong chuyến đi đều trở nên đáng nhớ. Hãy lựa chọn gói cước phù hợp với điểm đến của mình và đăng ký ngay hôm nay để kết nối không giới hạn cùng MobiFone - người bạn đồng hành tin cậy trên mọi nẻo đường quốc tế./.

