Chỉ rõ hạn chế, đại biểu Quốc hội góp ý thẳng thắn dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng

Chiều nay, 4/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về góp ý cho Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tinh thần thẳng thắn, xây dựng. Đánh giá cao nội dung các dự thảo Văn kiện đã được chuẩn bị công phu, khoa học, đánh giá khách quan và nhìn thẳng vào sự thật, các đại biểu cũng chỉ rõ hơn những hạn chế, các nút thắt cần tháo gỡ.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Cần chính sách đột phá đầu tư phát triển văn hoá

Theo Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội), Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội, nội dung về xây dựng và thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là một trong những trụ cột quan trọng nhất của dự thảo văn kiện. Ông Sơn cho rằng đây chính là "mã gen văn hóa" của dân tộc, là nền tảng tinh thần giúp củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao sức đề kháng xã hội, định hướng lối sống và hành vi con người Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Việc cụ thể hóa được các hệ giá trị này ngay trong các báo cáo chính trị sẽ giúp việc triển khai có tính thống nhất hành động cao hơn.

Cũng theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, một điểm mới được thể hiện trong các dự thảo và mang tính chiến lược là phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, kinh tế di sản và dịch vụ văn hóa. Ông Sơn cho rằng đây là những lĩnh vực khẳng định bản sắc dân tộc đồng thời mở ra không gian kinh tế mới trong nền kinh tế tri thức. Văn hóa không chỉ là "nền tảng tinh thần" mà còn trở thành động lực tăng trưởng, là một "trụ cột kinh tế sáng tạo", vừa nâng tỷ trọng của công nghiệp văn hóa trong GDP vừa nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo đó, đại biểu Bùi Hoài Sơn kiến nghị cần có chính sách đột phá về tài chính, tín dụng, bản quyền và đầu tư cho sáng tạo văn hóa, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp văn hóa, nghệ sỹ và thiết chế văn hóa cơ sở. Khẳng định chỉ những nước biết khai thác giá trị văn hóa và sáng tạo mới có thể phát triển bền vững, ông Sơn cũng nhận định Đại hội XIV tới đây sẽ mở ra kỷ nguyên của phát triển bằng văn hóa khi sức sống của văn hóa đang trở lại mạnh mẽ trong tư duy phát triển của Đảng.

Đại biểu Bố Thị Xuân Linh: Cần thể hiện đầy đủ hơn những hạn chế

Đánh giá cao nội dung Văn kiện, tuy nhiên, đại biểu Bố Thị Xuân Linh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng những hạn chế, tồn tại chưa được thể hiện đầy đủ và cần đánh giá các khó khăn, hạn chế cân đối với các kết quả đạt được.

Đại biểu Bố Thị Xuân Linh phát biểu tại tổ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cụ thể, về phát triển kinh tế, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch còn chồng chéo, chồng lấn, bất cập; vấn đề ách tắc giao thông, nhất là các đô thị lớn như tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.

Về tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, còn 3.000 dự án tồn đọng với số tiền rất lớn 235 tỷ USD. Vấn đề giải ngân đầu tư công khá chậm. “Dù đã đưa ra nhiều nguyên nhân như giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu, quy hoạch… nhưng tôi đề nghị cần làm rõ để có hướng giải quyết cho tốt,” đại biểu Bố Thị Xuân Linh nói.

Cũng theo bà Linh, một nội dung báo cáo chưa nêu là sự phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình phát triển đồng bào dân tộc miền núi chưa nhịp nhàng chặt chẽ, đơn vị nào đơn vị đó tự làm dẫn đến chồng chéo trong nội dung triển khai, gây lãng phí nguồn lực trong khi tiền để đầu tư các công trình cụ thể chưa đến nơi đến chốn, ví dụ chỉ 60 triệu để xây một ngôi nhà là chưa đủ. Theo đó, bà Linh cho rằng không nên dàn trải các dự án khiến cho mức đầu tư trên mỗi dự án rất thấp. Việc thực hiện chính quyền hai cấp, hiện chưa đủ cơ sở vật chất để có chính quyền tập trung, trụ sở phân tán khiến dân đi lại rất khó khăn để làm các thủ tục.

Cũng theo bà Linh, trong phần tồn tại có nội dung nêu hoạt động giám sát, phản biện xã hội của mặt trận, các đoàn thể chất lượng chưa cao. Bà Linh kiến nghị xem xét lại đánh giá này cho phù hợp vì trong thời gian qua, công tác này đã được triển khai khá tốt ở các địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng cũ.

Đại biểu Bố Thị Xuân Linh cũng đề nghị trong thời gian tới cần quan tâm hơn đến đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số để phát triển và nâng cao hơn nữa vị thế, tiềm lực, sức mạnh của phụ nữ trong xây dựng và phát triển đất nước.

“Tôi cũng trăn trở về chỉ tiêu tăng trưởng 10%/năm, làm sao để đạt được chỉ tiêu này, nhất là trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp như hiện nay,” đại biểu Bố Thị Xuân Linh nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Cần tháo gỡ các điểm nghẽn

Trao đổi với báo chí, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng cho hay để đạt mục tiêu xác lập mô hình tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, phải khai thác và kết nối đồng bộ ba động lực truyền thống: đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng với ba động lực mới: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số, xanh, tuần hoàn. Điều quan trọng là không chỉ coi đây là khẩu hiệu, mà phải chuyển hóa thành cơ chế cụ thể, nguồn lực cụ thể và trách nhiệm cụ thể.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu tại hội trường. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bà Nga cho biết, thực tế cho thấy động lực tăng trưởng mới sẽ không thể bật lên nếu ba điểm nghẽn sau không được tháo gỡ. Thứ nhất là thể chế: còn chồng chéo pháp luật, phân cấp nhưng chưa gắn trách nhiệm, thủ tục hành chính còn rườm rà, khiến cơ hội đầu tư, đổi mới sáng tạo bị chậm lại. Thứ hai là nguồn lực: vốn cho hạ tầng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số còn phân tán; tỷ lệ chi cho R&D mới khoảng 0,5% GDP, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Thứ ba là chất lượng nguồn nhân lực: thiếu nhân lực trình độ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga để mở khóa các điểm nghẽn này, cần ba nhóm giải pháp chính. Một là đột phá thể chế, xây dựng chính phủ kiến tạo, pháp luật phải đi trước, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực thi, giảm thiểu can thiệp hành chính vào thị trường. Hai là thiết kế các cơ chế tài chính đủ mạnh: quỹ đổi mới sáng tạo quốc gia; tín dụng xanh; cơ chế hợp tác công tư (PPP) minh bạch cho hạ tầng chiến lược; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ, chuyển đổi số. Ba là phát triển nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường, tạo môi trường thu hút nhân tài, khuyến khích hợp tác doanh nghiệp - trường đại học - viện nghiên cứu.

“Khi thể chế thông, nguồn lực đủ mạnh và con người được chuẩn bị kỹ lưỡng, các động lực tăng trưởng sẽ thực sự được ‘giải phóng’, giúp nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới,” đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói./.

