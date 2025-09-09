Chỉ số Nasdaq Composite lên mức cao kỷ lục trước khả năng Fed sớm hạ lãi suất

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Nasdaq Composite chốt phiên 8/9 cao kỷ lục trong khi chỉ số S&P 500 và Dow Jones cũng tăng điểm khi các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,45%, lên 21.798,70 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,21%, lên 6.495,15 điểm và chỉ số Dow Jones tăng 0,25% lên 45.514,95 điểm.

Các nhà đầu tư dự đoán sẽ có nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp được công bố cuối tuần trước làm gia tăng lo ngại về thị trường việc làm đang suy yếu của Mỹ cùng với nguy cơ giảm tốc của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nhà giao dịch cho rằng chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm khi kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày 16-17/9 và 10% khả năng cắt giảm 0,5 điểm phần trăm, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Nhiều công ty môi giới đã điều chỉnh lại dự báo về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Ngân hàng Barclays hiện dự kiến sẽ có ba lần cắt giảm, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, vào năm 2025, so với hai lần trước đó, trong khi Standard Chartered dự kiến Fed sẽ hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 9/2025, gấp đôi dự báo trước đó.

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao số liệu lạm phát và báo cáo điều chỉnh số liệu việc làm của Cục Thống kê Lao động để tìm thêm cơ sở đánh giá về tình hình kinh tế Mỹ và khả năng Fed có cắt giảm lãi suất mạnh hơn hay không.

Ông Jeff Schulze, Giám đốc chiến lược kinh tế và thị trường tại công ty đầu tư Clearbridge Investments, cho biết nỗi lo ngại về tốc độ tăng trưởng của thị trường lao động sẽ lấn át ngay cả lạm phát "nóng" vì Fed hiện đang coi bất kỳ mức lạm phát nào do thuế quan gây ra đều là một đợt tăng giá nhất thời.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 8/9, chỉ số VN-Index giảm 42,44 điểm (2,55%) xuống 1.624,53 điểm. Còn chỉ số HNX-Index giảm 9,1 điểm (3,24%) xuống 271,57 điểm./.

