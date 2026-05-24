Chiêm Hồng Thái giành ngôi Á quân tại World Cup billiards Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 24/5, Giải Billiards Carom 3 băng Cúp Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh 2026 (Thành phố Hồ Chí Minh World Cup 2026) chính thức khép lại tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành) sau một tuần tranh tài hấp dẫn bằng trận chung kết giữa hai tay cơ Chiêm Hồng Thái và Frederic Caudron (Bỉ).

Với phong độ ổn định và đẳng cấp của mình, tay cơ người Bỉ thắng chung cuộc 50-25 sau 22 lượt cơ, qua đó lần thứ 3 đăng quang vô địch tại Việt Nam.

Tuy chỉ về thứ 2 chung cuộc, cơ thủ Chiêm Hồng Thái cũng đã có hành trình đầy ấn tượng trên sân nhà. Từ vòng loại, dù chỉ có thành tích 1 thắng-1 thua, tay cơ Việt Nam vẫn gây ấn tượng mạnh với hiệu suất ghi điểm lên đến 2,176 điểm/lượt cơ để giành vé "vớt" vào vòng chính. Từ đây, Hồng Thái liên tiếp tạo nên bất ngờ để tiến thẳng đến trận chung kết.

Lễ trao giải Giải Billiards Carom 3 băng Cúp Thế giới TP. Hồ Chí Minh 2026: Frederic Caudron giành chức vô địch; Chiêm Hồng Thái giành ngôi Á quân; Marco Zanetti (Italy) và Eddy Merckx (Bỉ) đồng hạng Ba. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Ở vòng đấu knock-out, Chiêm Hồng Thái chạm trán đồng hương Bao Phương Vinh trong trận derby nội bộ của billiards Việt Nam. Dù bị dẫn 12-21 trong hiệp đấu đầu tiên, Hồng Thái vẫn ngược dòng thắng 50-47 sau 34 lượt cơ để trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam còn lại tại giải.

Tại tứ kết, Chiêm Hồng Thái tiếp tục gây địa chấn khi đánh bại "siêu sao" hạng 3 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) - người sở hữu 32 danh hiệu vô địch World Cup (nhiều thứ hai trong lịch sử) với tỷ số 50-46 sau nhiều màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở.

Đến bán kết, cơ thủ Việt Nam tiếp tục vượt qua Eddy Merckx (Bỉ) - tay cơ hạng 2 thế giới, cũng với tỷ số 50-46 để lần đầu tiên giành vé vào chung kết một chặng World Cup trên sân nhà.

Đối thủ của Chiêm Hồng Thái trong trận chung kết là "thiên tài" Frederic Caudron (Bỉ)-người từng 21 lần đăng quang sân chơi World Cup, trong đó có 2 lần vô địch tại Việt Nam.

Chia sẻ sau trận đấu cuối cùng, cơ thủ Chiêm Hồng Thái cho biết, mình đã nhập cuộc chưa tốt và để đối thủ Caudron tạo ra khoảng cách quá lớn từ sớm. Dù có chút tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch, nhưng đây vẫn là giải đấu thành công nhất của tôi tại sân chơi World Cup.

Chiêm Hồng Thái nhận giải Á quân Giải Billiards Carom 3 băng Cúp Thế giới TP. Hồ Chí Minh 2026 tại lễ bế mạc diễn ra ở Nhà thi đấu Nguyễn Du. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh World Cup 2026 ghi nhận số lượng cơ thủ Việt Nam tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay tại một chặng World Cup trên sân nhà. Trong đó, ngôi Á quân của Chiêm Hồng Thái sau hành trình chiến thắng đầy cảm xúc trước hàng loạt cơ thủ hàng đầu thế giới đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho billiards Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

Giải đấu diễn ra từ ngày 18-24/5, do Liên đoàn Billiards và Snooker Thành phố Hồ Chí Minh (HBSF) đăng cai tổ chức dưới sự ủy quyền của Hiệp hội Carom Thế giới (UMB), quy tụ gần 200 cơ thủ đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài./.

