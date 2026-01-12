Chiến dịch Quang Trung: Công an tỉnh Lâm Đồng về đích trước 6 ngày

Chiều 12/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổng kết công tác triển khai, thực hiện Chiến dịch Quang Trung trong lực lượng Công an.

Trong Chiến dịch này, Công an tỉnh Lâm Đồng được giao xây dựng tới gần 66% số căn nhà cần xây mới của toàn tỉnh; đến ngày 9/1 đã hoàn thành bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng, trước thời hạn (ngày 15/1) 6 ngày.

Theo báo cáo tổng kết, Công an tỉnh được giao thực hiện 27/41 căn nhà của người dân bị thiệt hại trong 2 đợt mưa lũ lịch sử trước và sau ngày 15/12/2025.

Công an tỉnh đã đề xuất Bộ Công an kinh phí hỗ trợ cho tất cả các hộ dân được xây dựng nhà. Tính đến hết ngày 7/1/2026, Công an tỉnh đã hoàn thành xây dựng 27/27 căn nhà, đã bàn giao 20 căn nhà cho các hộ dân. Đối với 7 căn còn lại, có 4 căn hộ dân mong muốn làm thêm các công trình phụ như sân, rào…., 3 hộ dân có vốn đối ứng lớn nên việc bàn giao nhà cho các hộ dân còn lại hoàn thành trong ngày 9/1.

Trong Chiến dịch, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ 33.620 ngày công. Cùng đó, cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn số 3-E25 và Tiểu đoàn số 3-E20, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đóng góp 660 ngày công; lực lượng an ninh trật tự cơ sở đóng góp 583 ngày công xây dựng nhà cho người dân. Trong quá trình hỗ trợ, các cán bộ, chiến sỹ thường xuyên tăng ca, tăng kíp, làm ngày đêm cho kịp tiến độ, tự túc về tiền ăn, không làm ảnh hưởng đến các hộ dân.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quà hỗ trợ vật dụng thiết yếu cho các hộ dân được thụ hưởng nhà từ Chiến dịch Quang Trung trên địa bàn phường Hàm Thắng. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Công an tỉnh đã chuyển kinh phí của Bộ Công an cấp tới Công an các xã, phường để kịp thời bàn giao cho các hộ dân có nhà xây mới do lực lượng Công an đảm nhận; triển khai các nguồn kinh phí, hàng hóa, quà tặng do Bộ Công an hỗ trợ với hàng chục tấn hàng hóa, trị giá hàng trăm triệu đồng; huy động xã hội hóa và sự đóng góp của các nhà hảo tâm, sự hỗ trợ trực tiếp từ các đơn vị trong Công an tỉnh và Công an các xã, phường với hơn 622 triệu đồng, hàng chục tấn vật liệu xây dựng và nhiều quà tặng là vật dụng sinh hoạt… giúp đỡ các hộ dân lúc khó khăn, để ngôi nhà khang trang, đầy đủ hơn.

Trong quá trình thực hiện, Chiến dịch cũng gặp phải một số khó khăn vướng mắc như đợt 2 được triển khai từ ngày 15/12/2025, thời gian khá gấp rút, cần huy động nhiều nhân lực để hoàn thành tiến độ. Có 3 ngôi nhà người dân huy động kinh phí đối ứng từ họ hàng, gia đình với số tiền lớn nên việc hoàn thành xây dựng và bàn giao nhà gặp một số trở ngại.

Mặt khác, một số căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi nằm trên những địa thế không bằng phẳng, đất nền yếu…, các đơn vị, địa phương phải huy động phương tiện cơ giới hỗ trợ bồi nền đất với số lượng lớn. Bên cạnh đó, thời gian đầu, thời tiết chưa thuận lợi cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Ông Dương Thanh Vân (thứ ba bên phải sang) ở khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng vui mừng khi được nhận nhà “Chiến dịch Quang Trung.” (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Chiến dịch Quang Trung được Công an tỉnh phát động với tinh thần thần tốc, quyết liệt, “không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Với tinh thần đó, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch để triển khai Chiến dịch, xung kích đảm nhận xây mới 27/41 căn nhà bị sập, đổ hoàn toàn trên địa bàn toàn tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo và phân công 1 Phó Giám đốc làm Trưởng ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ huy Chiến dịch; xây dựng kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt triển khai thực hiện Chiến dịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng...

Với ý chí “vì nhân dân phục vụ” thôi thúc, bằng hành động quyết liệt xây nhanh từng viên gạch, lợp nhanh từng mái nhà, đến nay toàn bộ 27 ngôi nhà do lực lượng Công an đảm nhận đã hoàn thành vượt tiến độ và bàn giao cho người dân…

Ghi nhận những thành tích, đóng góp nổi bật trong quá trình triển khai Chiến dịch Quang Trung, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng. Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Quang Trung trong lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng./.

