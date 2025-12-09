Chiến dịch Quang Trung: Đảm bảo khôi phục nhanh nhất đời sống cho nhân dân

Bão, mưa lũ cực đoan, lũ vượt lịch sử hậu quả rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực Trung Bộ, trong đó làm sập, đổ 1.635 ngôi nhà và hư hỏng nặng 39.461 ngôi nhà.

Sáng 9/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua.

Chiến dịch Quang Trung: Khánh Hòa khởi công nhà cho hộ dân bị sập do thiên tai Căn nhà được xây dựng trên diện tích gần 100m2, kinh phí thực hiện khoảng 100 triệu đồng và có sự hỗ trợ vật tư, nhân công từ nhiều doanh nghiệp, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thi công.