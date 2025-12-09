Xã hội
Giáo dục Y tế Pháp luật Giao thông Người Việt bốn phương

Chiến dịch Quang Trung: Đảm bảo khôi phục nhanh nhất đời sống cho nhân dân

Bão, mưa lũ cực đoan, lũ vượt lịch sử hậu quả rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực Trung Bộ, trong đó làm sập, đổ 1.635 ngôi nhà và hư hỏng nặng 39.461 ngôi nhà.

Theo dõi VietnamPlus

Sáng 9/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua.

Vừa qua, bão, mưa lũ cực đoan, lũ vượt lịch sử hậu quả rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực Trung Bộ, trong đó làm sập, đổ 1.635 ngôi nhà và hư hỏng nặng 39.461 ngôi nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bão lũ #Xây nhà #Trung Bộ