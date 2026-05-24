Chiến sự Iran gây áp lực lên thị trường xe điện Mỹ

Theo I & I, cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đang tạo thêm áp lực đối với thị trường xe điện (EV) tại Mỹ, trong bối cảnh doanh số xe điện tiếp tục suy giảm dù giá nhiên liệu gia tăng.

Theo số liệu của Cox Automotive, doanh số xe điện mới tại Mỹ trong tháng 4/2026 giảm 6,2% so với tháng trước và giảm 23% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, tổng doanh số ôtô nói chung chỉ giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước và giảm 1,9% so với tháng 3.

Xu hướng này phản ánh việc người tiêu dùng Mỹ đang quay trở lại với các dòng xe chạy xăng hoặc hybrid thay vì chuyển hoàn toàn sang xe điện, bất chấp mức độ quan tâm đối với xe điện trên mạng vẫn gia tăng.

Việc lượng tìm kiếm xe điện tăng nhưng doanh số thực tế suy giảm là dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng vẫn còn nhiều dè dặt đối với thị trường xe điện.

Dữ kiện từ S&P Global cho thấy thị phần xe điện tại Mỹ phụ thuộc lớn vào các chương trình trợ cấp liên bang. Sau khi nhiều ưu đãi kết thúc vào cuối tháng 9/2025, doanh số xe điện bắt đầu giảm đáng kể.

Tại California, bang được xem là trung tâm phát triển xe điện lớn nhất nước Mỹ, số lượng đăng ký xe điện mới trong quý 1/2026 được cho là giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ kiện của New Car Dealers Association.

Giá xăng tăng cao hiện nay không thúc đẩy làn sóng chuyển sang xe điện như nhiều dự báo trước đây. Thay vào đó, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn xe hybrid để tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn duy trì động cơ đốt trong và tránh phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc.

Theo nhận định của Auto Guide, xe hybrid hiện trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn đối với nhiều gia đình Mỹ trong bối cảnh chi phí năng lượng và bất ổn địa chính trị gia tăng.

Một số tổ chức môi trường trước đây từng xem xe hybrid là trở ngại đối với mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng sạch.

Theo I & I, nếu không xuất hiện đột phá công nghệ lớn hoặc giá nhiên liệu duy trì ở mức rất cao trong thời gian dài, thị trường xe điện tại Mỹ có thể sẽ chỉ chiếm một phân khúc hạn chế, thay vì thay thế hoàn toàn xe động cơ truyền thống./.

