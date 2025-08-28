Chính phủ Đức thành lập Hội đồng An ninh quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức ngày 27/8 đã thông qua kế hoạch thành lập Hội đồng An ninh quốc gia (NSR) nhằm thống nhất và tối ưu hóa chính sách an ninh-đối ngoại và khả năng ra quyết định trong thời kỳ khủng hoảng.



Hội đồng An ninh quốc gia, bao gồm các bộ trưởng chủ chốt phụ trách vấn đề an ninh nội địa và đối ngoại, sẽ do Thủ tướng Friedrich Merz điều phối và sẽ nhóm họp kín thường xuyên, song một số quyết định cũng sẽ được công khai.

Khi cần, đại diện các bang của Đức, kể cả của Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) và các nước khác cũng có thể được mời tham dự.



Tại Đức, cuộc tranh luận về thành lập một hội đồng an ninh quốc gia đã có từ những năm 1990, song các đảng cầm quyền ở các giai đoạn vẫn chưa thể đạt đồng thuận để thành lập một cơ quan như vậy.

Thủ tướng Merz nêu rõ: “Vấn đề này đã được thảo luận từ 30 năm nước và chúng tôi đã quyết định trong bốn tháng (kể từ khi chính phủ mới nắm quyền)."

Theo Thủ tướng Merz, các vấn đề quan trọng sẽ được toàn bộ Chính phủ liên bang vào cuộc, thay vì các bộ phận đơn lẻ, trong đó mọi hành động cần "nhanh hơn, sáng tạo hơn và quyết đoán hơn", chẳng hạn trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.



Hội đồng An ninh quốc gia khác với Hội đồng An ninh liên bang (BSR) - cơ quan hầu như chỉ giải quyết vấn đề phê duyệt xuất khẩu vũ khí. Hội đồng An ninh quốc gia dự kiến sẽ xây dựng một chiến lược an ninh quốc gia mới, thay thế cho chiến lược gần đây nhất được thông qua cách đây hai năm.



Cùng ngày, Chính phủ Đức đã thông qua dự luật áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự tự nguyện trong bối cảnh nước này đang tìm cách củng cố quốc phòng trước những lo ngại về an ninh. Dự luật này cũng mở đường cho việc tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.



Bộ Quốc phòng hy vọng chương trình nghĩa vụ quân sự tự nguyện kéo dài 6 tháng này sẽ giúp tăng gấp đôi số lượng quân dự bị được huấn luyện từ mức khoảng 100.000 binh sỹ hiện nay và một số quân tình nguyện sẽ tiếp tục phục vụ trong quân ngũ.

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cũng bày tỏ mong muốn tăng số lượng quân nhân phục vụ từ 180.000 lên 260.000 vào đầu những năm 2030 để đáp ứng các mục tiêu về lực lượng mới của NATO và củng cố quốc phòng của Đức.



Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27/8, ông Pistorius nói: "Chúng ta không chỉ cần một lực lượng được trang bị tốt, bởi chúng ta đã trên đường đạt được điều đó. Nhưng chúng ta cũng cần một lực lượng vũ trang liên bang mạnh mẽ về mặt quân số. Chỉ khi đó, sự răn đe tổng thể mới thực sự đáng tin cậy.”



Dự luật đề xuất một số mục tiêu tuyển dụng hàng năm nhất định cho chương trình tình nguyện mới, theo đó tăng từ 20.000 người năm 2026 lên 38.000 người năm 2030.

Theo dự luật, nếu không đạt được những con số này, chính phủ có thể lựa chọn khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Quốc hội.



Dự luật trên được cho có thể gặp nhiều khó khăn trong quá trình thông qua tại Quốc hội.

Đức đã chấm dứt chương trình nghĩa vụ quân sự bắt buộc trước đây vào năm 2011 và kể từ đó gặp khó khăn trong việc đáp ứng các mục tiêu về quân số./.

