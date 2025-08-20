Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng 80 năm hành trình vì nước, vì dân

Từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, chúng ta đều đoàn kết, thống nhất, luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.”/.
Bộ Chính trị làm việc về Đại hội Đảng bộ một số tỉnh
Chiều 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác của Bộ Chính trị đã làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn.
Sri Lanka đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và năng động của Việt Nam
Bộ trưởng Sri Lanka gửi lời chúc mừng đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh và đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, năng động của Việt Nam, một tấm gương cho Sri Lanka.
Hai Tổ công tác của Bộ Chính trị làm việc với 4 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nhìn chung, dự thảo văn kiện đã được các tỉnh đánh giá toàn diện kết quả 5 năm qua, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.
Bắc Ninh phát huy tiềm năng, thế mạnh thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội
Trong hai ngày 19-20/8, tại tỉnh Bắc Ninh diễn ra Đại hội đại biểu các xã, phường trên địa bàn tỉnh, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.
Công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa
Ngày 20/8, Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa chính thức thành lập, nâng cao khả năng phòng thủ và hiện đại hóa lực lượng pháo binh của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Giáo sư Nga: Đảng Cộng sản Việt Nam không để lợi ích bên ngoài dẫn dắt lợi ích của dân tộc
Theo Giáo sư Vassoevych, trong 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có lựa chọn đúng đắn để đưa đất nước phát triển qua các thời kỳ và không để lợi ích bên ngoài dẫn dắt lợi ích của dân tộc.
Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến tiếp Đại sứ Trung Quốc
Chủ tịch MTTQ Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng đánh giá cao những kết quả tốt đẹp đạt được trong các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc thời gian qua.
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong: Việt Nam là một nền kinh tế năng động
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Australia, hợp tác kinh tế và phát triển bền vững trong khu vực.
Thường trực Ban Bí thư kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Thường trực Ban Bí thư lưu ý, phương án bố trí đại biểu ngồi tại các khán đài trong khu vực Quảng trường Ba Đình cần ưu tiên những người có công với cách mạng, với đất nước và những người cao tuổi.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 7
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Penny Wong trao đổi về việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.
80 năm Quốc khánh: Lào chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn
Ngày 19-20/8, Đại sứ Việt Nam tại Lào đã đón tiếp các đoàn đại diện các cơ quan, bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương Lào đến chúc mừng nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Nhà báo Cuba: Cách mạng tháng Tám là nguồn cảm hứng cho phong trào giành độc lập trên thế giới
Nhà báo Norland nhấn mạnh Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã trở thành hình mẫu, truyền cảm hứng đấu tranh tự quyết, thôi thúc các dân tộc bị áp bức ở Mỹ Latinh và châu Phi vùng lên giành độc lập.
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bắc Ninh
Chiều 20/8/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Thủ tướng chủ trì làm việc với Ban Thường vụ các Tỉnh ủy Sơn La, Thanh Hóa
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc với Tỉnh ủy Sơn La và Thanh Hóa để cho ý kiến vào Dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.
Đặc khu Thổ Châu phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh
Tỉnh An Giang yêu cầu Đảng bộ Đặc khu Thổ Châu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, theo hướng “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả” vì dân phục vụ.
Đổi mới tư duy, cách thức kiểm tra, giám sát: Chuyển từ bị động sang chủ động
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cần đổi mới tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức kiểm tra, giám sát; chuyển từ “bị động” sang “chủ động”; tăng cường cảnh báo, ngăn chặn từ sớm, từ xa.
Bảo đảm toàn diện hậu cần, kỹ thuật tại khu vực Quảng trường Ba Đình phục vụ A80
Đoàn công tác yêu cầu bảo đảm điện, nước, y tế, vệ sinh môi trường tại khu vực tập kết cho lực lượng diễu binh, diễu hành và tại khu vực Quảng trường Ba Đình.
Hoàn thiện chính sách cho người làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ
Chính sách được hoàn thiện phản ánh đúng tính chất đặc thù, mức độ khó khăn, độc hại, nguy hiểm của nhiệm vụ; bảo đảm hỗ trợ nạn nhân bom mìn vật nổ đồng bộ trong hệ thống pháp luật hiện hành.
Học giả Thái Lan: Việt Nam đang vươn lên vị thế lãnh đạo khu vực
Trong một bài viết đăng trên báo Bangkok Post, học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn cho rằng vào thời điểm này, Việt Nam đang khẳng định vị thế là một nhà lãnh đạo khu vực đầy tự tin.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam
Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai Chính phủ, hướng tới những hành động cụ thể đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.
80 năm mùa Thu lịch sử: Nhìn lại chặng đường hào hùng, hun đúc khát vọng tương lai
TTXVN phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Ký ức 80 năm - Mùa thu lịch sử” nhằm tôn vinh truyền thống và truyền cảm hứng phát triển bền vững cho Hà Nội và đất nước.
Khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra chiến lược phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng đất nước giàu mạnh, hạnh phúc.
Uruguay coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách khu vực
Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay khẳng định Uruguay coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách khu vực, đồng thời mong muốn cùng với Việt Nam đóng vai trò cửa ngõ kết nối giữa Đông Nam Á và Nam Mỹ.
Thứ trưởng Valeria Csukasi: Uruguay và Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác
Thứ trưởng Valeria Csukasi nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Uruguay và Việt Nam trong kinh tế, văn hóa, giáo dục và thương mại, hướng tới mối quan hệ bền chặt hơn.
Kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Theo Thủ tướng, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đoàn Nghi lễ Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bố trí điểm tập kết phương tiện của đại biểu, nhân dân dự diễu binh, diễu hành
Hà Nội chuẩn bị các điểm tập kết phương tiện để đảm bảo thành công lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
80 năm Quốc khánh: Dấu mốc khởi đầu cho hành trình đến với Việt Nam
Cách mạng Tháng Tám không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng, động lực cho rất nhiều nhà nghiên cứu quốc tế tìm hiểu và khám phá đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ
Sáng 20/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
80 năm Cách mạng Tháng Tám: Venezuela coi Việt Nam là tấm gương kiên cường
Chính phủ Venezuela khẳng định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám không chỉ mở ra con đường giành độc lập cho dân tộc Việt Nam, mà còn thắp sáng hy vọng.