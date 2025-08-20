Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng 80 năm hành trình vì nước, vì dân

Nhìn lại 80 năm phát triển của Chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hồ Chí Minh và các thành tựu lớn hướng tới độc lập, hạnh phúc nhân dân.

Từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, chúng ta đều đoàn kết, thống nhất, luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.”/.