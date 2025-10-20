Chính phủ hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ.

Tạo thế, tạo đà, tạo lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: Nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc 8 nhiệm vụ được Hiến pháp giao.

Về tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quán triệt nghiêm túc, ban hành 116 chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện có hiệu quả Hiến pháp, các đạo luật, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và Quốc hội; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực.

Giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã có hơn 400 chuyến công tác, làm việc với địa phương, cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn thi hành Hiến pháp, pháp luật và nắm chắc tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức, thi hành pháp luật; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm nguồn lực để thực hiện. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; góp phần tạo sự chủ động, linh hoạt cho địa phương, khơi thông, giải phóng các nguồn lực cho phát triển.

Nhờ đó, Hiến pháp, pháp luật được tôn trọng và chấp hành nghiêm túc. Các Nghị quyết của Quốc hội đã được thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về xây dựng chính sách, pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; chủ động, tích cực đề xuất nhiều dự án luật với cơ chế, chính sách thông thoáng, kiến tạo, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn”, “nút thắt” về cơ chế.

Chính phủ đã tổ chức 45 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; thông qua 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết (bao gồm cả Kỳ họp này), nhiều nhất từ trước đến nay; đã ban hành 1.400 nghị quyết, 820 nghị định.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành theo thẩm quyền gần 3.600 văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện đột phá chiến lược, Chính phủ đã không ngừng hoàn thiện thể chế, hình thành cơ sở pháp lý toàn diện, đồng bộ cho việc quản trị và phát triển đất nước.

Về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh đến các thành tựu nổi bật như kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao; thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Đại dịch COVID-19; công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Bên cạnh đó, các Chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí nguồn lực lớn, chỉ đạo triển khai quyết liệt, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá; được Chính phủ tập trung thực hiện và hoàn thành đồng bộ cho nền kinh tế. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ toàn diện. Đặc biệt, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm, đạt nhiều thành tựu to lớn. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được chú trọng. Nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài đã được xử lý, tháo gỡ, giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Về tổ chức sắp xếp bộ máy các bộ, cơ quan, địa phương trong hệ thống hành chính nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương và Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức Chính phủ tinh gọn, khoa học, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cho đến nay, bộ máy chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đã dần đi vào nền nếp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, được nhân dân đánh giá cao.

Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ các kết quả về quản lý nền hành chính quốc gia, cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đàm phán, ký điều ước quốc tế; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài; công tác phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026 đã đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Những thành tựu toàn diện đó đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, tạo thế, tạo đà, tạo lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Toàn cảnh Phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, để góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược (đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập và thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tập trung vào 12 nội dung trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục hoàn thiện tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, huy động mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Các nhiệm vụ tiếp theo là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chính phủ chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế; phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam để xây dựng, phát triển đất nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tạo động lực, truyền cảm hứng, đồng thuận xã hội; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng thông tin sai lệch./.

Kỳ họp Quốc hội thứ 10: Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước Những kết quả công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước.