Chính phủ Nhật Bản tiến tới thành lập Cục Tình báo quốc gia

Ngày 5/12, truyền thông Nhật Bản đưa tin Chính phủ nước này dự kiến thành lập Cục Tình báo quốc gia, sớm nhất là vào tháng 7/2026.

Một số nguồn tin từ chính phủ và đảng cầm quyền cho biết chính phủ sẽ trình dự luật liên quan lên kỳ họp Quốc hội thường kỳ dự kiến diễn ra vào tháng sau. Đây là bước đầu tiên trong sáng kiến cải cách tình báo của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Cục Tình báo quốc gia dự kiến sẽ được thành lập dựa trên việc nâng cấp Văn phòng tình báo và nghiên cứu nội các, chịu trách nhiệm hợp nhất thông tin thu thập được từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Tình báo An ninh Công cộng.

Cục Tình báo quốc gia sẽ được quản lý cùng cấp với Cơ quan An ninh Quốc gia, một cơ quan giám sát các chính sách đối ngoại và an ninh, đồng thời được trao quyền chỉ đạo các bộ và các cơ quan cung cấp thông tin.

Trong khi đó, Ủy ban tình báo nội các sẽ được chuyển thành Hội đồng Tình báo quốc gia, bao gồm Thủ tướng và các bộ trưởng liên quan. Cục Tình báo quốc gia sẽ hoạt động như một văn phòng thư ký của Hội đồng Tình báo quốc gia.

Theo thỏa thuận liên minh giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP), liên minh này sẽ nỗ lực thông qua dự luật thành lập cơ quan tình báo quốc gia trong kỳ họp thường kỳ năm 2026 của Quốc hội.

Thỏa thuận cũng bao gồm việc thành lập một cơ quan tình báo nước ngoài và một tổ chức đào tạo nhân viên tình báo vào cuối năm tài chính 2027, cũng như việc ban hành nhanh chóng luật phòng chống gián điệp.

Trụ sở chiến lược tình báo của LDP do Trưởng Ban chính sách của đảng Takayuki Kobayashi làm chủ tịch.

LDP đang thảo luận về việc tăng cường chức năng trung tâm chỉ huy của chính phủ về các vấn đề liên quan đến tình báo, nâng cao năng lực thu thập thông tin tình báo nước ngoài và xây dựng hệ thống ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài.

Về chức năng trung tâm chỉ huy, LDP sẽ đệ trình các đề xuất lên chính phủ sớm nhất vào tháng 1/2026. Về luật phòng chống gián điệp, chính phủ và các đảng cầm quyền đang xem xét dự luật yêu cầu các đặc vụ nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Nhật Bản./.

Thủ tướng Nhật Bản bị khiếu nại vì khoản quyên góp vượt trần của chi nhánh LDP Đơn khiếu nại nêu rõ chi nhánh LDP do bà Takaichi đứng đầu tại tỉnh Nara đã nhận 10 triệu yen (khoảng 65.000 USD) từ một doanh nghiệp, vượt quá giới hạn theo quy mô vốn góp của doanh nghiệp này.