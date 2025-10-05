Chủ động cho học sinh nghỉ học, người lao động làm việc online

Chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu khi tình hình thời tiết xấu, các trường cho học sinh nghỉ học và khuyến khích người lao động làm việc online nếu có thể, nhằm hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của bão.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc ứng phó với bão số 11 nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho người dân. Theo đó, chính quyền thành phố yêu cầu các trường học chủ động cho học sinh nghỉ học nếu tình hình thời tiết xấu và khuyến khích các cơ quan, đơn vị, người lao động chuyển sang hình thức làm việc online nếu có thể, nhằm hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của bão đến sức khỏe và công việc.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình mưa bão, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó kịp thời, đặc biệt là về giao thông, phòng chống ngập úng, sự cố điện, bảo vệ an toàn các công trình xây dựng và các khu vực dễ xảy ra tai nạn.

Các biện pháp này nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trong thời gian mưa bão./.