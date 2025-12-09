Chủ tịch Kaysone Phomvihane trong tim mỗi người dân Lào và Việt Nam

Chiều 9/12, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đảng ủy-Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và quan hệ Việt Nam-Lào.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng chào mừng các ngày lễ lớn của hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, tham dự sự kiện có đồng chí Somsavath Lengsavad, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; Bí thư Đảng ủy-Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tại buổi nói chuyện, đồng chí Somsavath Lengsavad cho biết Chủ tịch Kaysone Phomvihane sinh ngày 13/12/1920 tại bản Naxeng, huyện Khamthabuni, tỉnh Savannakhet của Lào, từng tham gia phong trào học sinh, sinh viên chống thực dân Pháp và phátxít Nhật ở Việt Nam.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane luôn gắn liền với tinh thần khiêm tốn, giản dị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân Lào.

Tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane luôn đề cao sức mạnh đoàn kết, coi nhân dân là gốc, là trung tâm của mọi đường lối, chính sách.

Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đồng chí Somsavath Lengsavad chia sẻ, với đường lối đúng đắn, sáng tạo, phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường của nhân dân Lào các dân tộc, cùng sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lãnh đạo cách mạng Lào vượt qua nhiều khó khăn, giành những thắng lợi to lớn và toàn diện.

Chính môi trường cách mạng ấy đã hun đúc tinh thần đoàn kết giữa hai nước, tạo điều kiện để các thế hệ lãnh đạo Lào, trong đó có Chủ tịch Kaysone Phomvihane, gắn bó sâu sắc với nhân dân Việt Nam, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam.

Đồng chí Somsavath Lengsavad nhấn mạnh phong cách đạo đức và tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane mãi là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Lào, là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, trí tuệ chiến lược và đức hy sinh vì nhân dân; đồng thời để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim người dân Việt Nam.

Dù đã đi xa, tư tưởng và đường lối đúng đắn của đồng chí Kaysone Phomvihane vẫn là di sản quý báu, là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có chung nguồn gốc là Đảng Cộng sản Đông Dương.

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane tiếp tục được Đảng và Nhà nước hai nước Việt Nam-Lào kế thừa và phát huy. Đặc biệt, sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, hai nước đã thống nhất nâng cấp quan hệ song phương lên “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược,” mở ra chương mới trong hợp tác toàn diện phù hợp với tình hình mới, bối cảnh mới.

Các đại biểu tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và quan hệ Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh buổi nói chuyện là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, giúp cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiểu hơn về tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, về cội nguồn lịch sử của tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào cũng như về trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt này trong giai đoạn phát triển mới./.

