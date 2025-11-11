Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện mừng Tổng thống Ireland Catherine Connolly

Chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Ireland năm 2025 đã đưa bà Catherine Connolly trở thành nữ Tổng thống thứ ba trong lịch sử nước này.

Tân Tổng thống Ireland Catherine Connolly. (Nguồn: Telegraph)
Tân Tổng thống Ireland Catherine Connolly. (Nguồn: Telegraph)

Nhân dịp bà Catherine Connolly nhậm chức Tổng thống Ireland, ngày 11/11/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng.

Chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Ireland năm 2025 đã đưa Catherine Connolly trở thành nữ Tổng thống thứ ba trong lịch sử nước này.

Với 63% số phiếu ủng hộ, bà Connolly đã tạo nên một kỳ tích cá nhân, đồng thời mang theo khát vọng thay đổi của những người Ireland thuộc tầng lớp bình dân, như cách họ vẫn xem bà là “biểu tượng của lòng bao dung”./.

#Chủ tịch nước Lương Cường #Tổng thống Ireland Catherine Connolly #ĐIện mừng TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phiên họp thứ ba của Hội đồng Bầu cử quốc gia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phiên họp thứ ba Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chiều 10/11, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Phiên họp thứ ba. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp.