Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện mừng Tổng thống Ireland Catherine Connolly

Nhân dịp bà Catherine Connolly nhậm chức Tổng thống Ireland, ngày 11/11/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng.
Chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Ireland năm 2025 đã đưa Catherine Connolly trở thành nữ Tổng thống thứ ba trong lịch sử nước này.
Với 63% số phiếu ủng hộ, bà Connolly đã tạo nên một kỳ tích cá nhân, đồng thời mang theo khát vọng thay đổi của những người Ireland thuộc tầng lớp bình dân, như cách họ vẫn xem bà là “biểu tượng của lòng bao dung”./.
Ireland bầu Tổng thống mới, kết quả dự kiến công bố vào 25/10
Người chiến thắng sẽ kế nhiệm ông Michael D. Higgins lên làm Tổng thống Ireland và lễ nhậm chức sẽ diễn ra ngay sau ngày công bố kết quả tại Lâu đài Dublin.